https://ria.ru/20210809/izbienie-1745074556.html

В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении пенсионерки сиделкой

В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении пенсионерки сиделкой - РИА Новости, 09.08.2021

В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении пенсионерки сиделкой

Доследственная проверка организована по факту избиения сиделкой пенсионерки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:23

2021-08-09T16:23

2021-08-09T16:23

происшествия

кировский район

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту избиения сиделкой пенсионерки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что полиция организовала проверку по заявлению родственников пожилой женщины. По предварительной информации, в начале августа одна из сиделок нанесла телесные повреждения пожилой женщине - ветерану труда. Как уточнили в прокуратуре, у пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы."Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУСКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о ненадлежащем оказании услуг по уходу за престарелой женщиной. Сотрудниками СК России, в том числе, будут проверены сведения о причинении 95-летней пенсионерке телесных повреждений наемной сотрудницей компании, оказывающей услуги по уходу за престарелыми гражданами", - сказал Шульга.По его словам, принимаются меры к истребованию интересующей следствие документации о работе частной организации и к опросу пострадавшей женщины, ее родственников, знакомых, а также руководства и сотрудников вышеуказанной частной компании.

https://ria.ru/20210808/izbienie-1744951634.html

https://ria.ru/20210729/fizkultura-1743457215.html

кировский район

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировский район, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия