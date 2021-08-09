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В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении пенсионерки сиделкой
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении пенсионерки сиделкой - РИА Новости, 09.08.2021
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении пенсионерки сиделкой
Доследственная проверка организована по факту избиения сиделкой пенсионерки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:23
2021-08-09T16:23
происшествия
кировский район
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту избиения сиделкой пенсионерки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что полиция организовала проверку по заявлению родственников пожилой женщины. По предварительной информации, в начале августа одна из сиделок нанесла телесные повреждения пожилой женщине - ветерану труда. Как уточнили в прокуратуре, у пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы."Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУСКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о ненадлежащем оказании услуг по уходу за престарелой женщиной. Сотрудниками СК России, в том числе, будут проверены сведения о причинении 95-летней пенсионерке телесных повреждений наемной сотрудницей компании, оказывающей услуги по уходу за престарелыми гражданами", - сказал Шульга.По его словам, принимаются меры к истребованию интересующей следствие документации о работе частной организации и к опросу пострадавшей женщины, ее родственников, знакомых, а также руководства и сотрудников вышеуказанной частной компании.
https://ria.ru/20210808/izbienie-1744951634.html
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кировский район
свердловская область
россия
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происшествия, кировский район, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:23 09.08.2021
 
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении пенсионерки сиделкой

В Екатеринбурге проведут доследственную проверку после сообщений об избиении пенсионерки сиделкой

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : СК РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту избиения сиделкой пенсионерки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что полиция организовала проверку по заявлению родственников пожилой женщины. По предварительной информации, в начале августа одна из сиделок нанесла телесные повреждения пожилой женщине - ветерану труда. Как уточнили в прокуратуре, у пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.
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"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУСКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о ненадлежащем оказании услуг по уходу за престарелой женщиной. Сотрудниками СК России, в том числе, будут проверены сведения о причинении 95-летней пенсионерке телесных повреждений наемной сотрудницей компании, оказывающей услуги по уходу за престарелыми гражданами", - сказал Шульга.
По его словам, принимаются меры к истребованию интересующей следствие документации о работе частной организации и к опросу пострадавшей женщины, ее родственников, знакомых, а также руководства и сотрудников вышеуказанной частной компании.
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