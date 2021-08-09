https://ria.ru/20210809/irkutsk-1744990138.html

Из аэропорта Иркутска задержали вылет более десяти рейсов

Из аэропорта Иркутска задержали вылет более десяти рейсов - РИА Новости, 09.08.2021

Из аэропорта Иркутска задержали вылет более десяти рейсов

Туман стал причиной задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Иркутска утром в понедельник, сообщается на сайте аэропорта. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:59

2021-08-09T08:59

2021-08-09T08:59

происшествия

иркутск

сочи

новосибирск

москва

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ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Туман стал причиной задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Иркутска утром в понедельник, сообщается на сайте аэропорта.По данным онлайн-табло, задержаны вылеты более 10 рейсов в Москву, Новосибирск, Сочи. Часть рейсов, которые должны были прибыть в Иркутск утром 9 августа, перенаправлены в аэропорты Улан-Удэ и Читы. Большинство самолетов, которые должны были прибыть из центральной части России, а также из Новосибирска и Красноярская, задерживаются. В качестве причины задержек указывается плотный туман.В социальных сетях пользователи выкладывают сообщения о том, что здание иркутского аэропорта переполнено. По их словам, уточняющую информацию о вылетах получить сложно, сайт аэропорта работает с перебоями, информация о вылетах и прилетах у аэропорта и авиакомпаний не совпадает.

https://ria.ru/20210806/rossiya-1744688755.html

иркутск

сочи

новосибирск

москва

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2021

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происшествия, иркутск, сочи, новосибирск, москва