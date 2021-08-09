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Из аэропорта Иркутска задержали вылет более десяти рейсов
Из аэропорта Иркутска задержали вылет более десяти рейсов - РИА Новости, 09.08.2021
Из аэропорта Иркутска задержали вылет более десяти рейсов
Туман стал причиной задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Иркутска утром в понедельник, сообщается на сайте аэропорта. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:59
2021-08-09T08:59
происшествия
иркутск
сочи
новосибирск
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ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Туман стал причиной задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Иркутска утром в понедельник, сообщается на сайте аэропорта.По данным онлайн-табло, задержаны вылеты более 10 рейсов в Москву, Новосибирск, Сочи. Часть рейсов, которые должны были прибыть в Иркутск утром 9 августа, перенаправлены в аэропорты Улан-Удэ и Читы. Большинство самолетов, которые должны были прибыть из центральной части России, а также из Новосибирска и Красноярская, задерживаются. В качестве причины задержек указывается плотный туман.В социальных сетях пользователи выкладывают сообщения о том, что здание иркутского аэропорта переполнено. По их словам, уточняющую информацию о вылетах получить сложно, сайт аэропорта работает с перебоями, информация о вылетах и прилетах у аэропорта и авиакомпаний не совпадает.
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происшествия, иркутск, сочи, новосибирск, москва
08:59 09.08.2021
 
Из аэропорта Иркутска задержали вылет более десяти рейсов

Из аэропорта Иркутска задержали вылет более десяти рейсов из-за тумана

© РИА Новости / Николай Рютин / Перейти в фотобанкОткрытие аэровокзала внутренних авиалиний в Иркутске после реконструкции
Открытие аэровокзала внутренних авиалиний в Иркутске после реконструкции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Николай Рютин
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ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Туман стал причиной задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Иркутска утром в понедельник, сообщается на сайте аэропорта.
По данным онлайн-табло, задержаны вылеты более 10 рейсов в Москву, Новосибирск, Сочи. Часть рейсов, которые должны были прибыть в Иркутск утром 9 августа, перенаправлены в аэропорты Улан-Удэ и Читы. Большинство самолетов, которые должны были прибыть из центральной части России, а также из Новосибирска и Красноярская, задерживаются. В качестве причины задержек указывается плотный туман.
В социальных сетях пользователи выкладывают сообщения о том, что здание иркутского аэропорта переполнено. По их словам, уточняющую информацию о вылетах получить сложно, сайт аэропорта работает с перебоями, информация о вылетах и прилетах у аэропорта и авиакомпаний не совпадает.
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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