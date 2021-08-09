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Интеграция должна быть без потери суверенитета, заявил Лукашенко
Интеграция должна быть без потери суверенитета, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021
Интеграция должна быть без потери суверенитета, заявил Лукашенко
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:00
2021-08-09T12:00
2021-08-09T12:00
союзное государство
александр лукашенко
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александр лукашенко
Материал дополняется
Интеграция должна быть без потери суверенитета, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: интеграция с Россией должна быть без потери государственности и суверенитета