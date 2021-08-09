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Путин поручил увеличить российскую группировку для тушения пожаров в Греции
Путин поручил увеличить российскую группировку для тушения пожаров в Греции - РИА Новости, 09.08.2021
Путин поручил увеличить российскую группировку для тушения пожаров в Греции
Президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:16
2021-08-09T16:16
в мире
греция
владимир путин
бе-200
аттика
никос дендиас
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики, сообщила пресс-служба Кремля."В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах греческой республики", - отметил в Кремле.В Греции с 30 июня находится российский Бе-200, который ежедневно участвует в тушении многочисленных природных пожаров и, по оценкам греков, показал высокую эффективность. В понедельник премьер Греции Кириакос Мицотакис в беседе с российским коллегой Михаилом Мишустиным отметил вклад российского Бе-200 в тушение пожаров в Греции и обсудил возможность предоставления дополнительных самолетов. А министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым запросил второй самолёт Бе-200 для тушения лесных пожаров.В Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. На прошлой неделе, 3 августа, температура воздуха в некоторых районах достигла 47 градусов по Цельсию. Неделю в стране бушуют сильнейшие природные пожары. Наиболее сильные из них были в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и на Эвбее, где паромами эвакуировали более тысячи человек. Запрет на посещение лесов, национальных парков, природных территорий и рощ в Греции продлен до 13 августа. Огонь тушат более 600 пожарных и свыше 130 машин, в операции участвуют пять вертолетов и пять самолетов, включая российский Бе-200.
https://ria.ru/20210808/gretsiya-1744972886.html
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в мире, греция, владимир путин, бе-200, аттика, никос дендиас, россия
16:16 09.08.2021
 
Путин поручил увеличить российскую группировку для тушения пожаров в Греции

Президент Путин поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в Греции

© REUTERS / Giorgos MoutafisПожарный вертолет во время тушения лесного пожара в пригороде Афин Варибоби
Пожарный вертолет во время тушения лесного пожара в пригороде Афин Варибоби - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / Giorgos Moutafis
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики, сообщила пресс-служба Кремля.
"В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах греческой республики", - отметил в Кремле.
Последствия лесного пожара в пригороде Афин Варибоби - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 23:24
В Греции продлили запрет на посещение лесов и парков
В Греции с 30 июня находится российский Бе-200, который ежедневно участвует в тушении многочисленных природных пожаров и, по оценкам греков, показал высокую эффективность. В понедельник премьер Греции Кириакос Мицотакис в беседе с российским коллегой Михаилом Мишустиным отметил вклад российского Бе-200 в тушение пожаров в Греции и обсудил возможность предоставления дополнительных самолетов. А министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым запросил второй самолёт Бе-200 для тушения лесных пожаров.
В Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. На прошлой неделе, 3 августа, температура воздуха в некоторых районах достигла 47 градусов по Цельсию. Неделю в стране бушуют сильнейшие природные пожары. Наиболее сильные из них были в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и на Эвбее, где паромами эвакуировали более тысячи человек. Запрет на посещение лесов, национальных парков, природных территорий и рощ в Греции продлен до 13 августа. Огонь тушат более 600 пожарных и свыше 130 машин, в операции участвуют пять вертолетов и пять самолетов, включая российский Бе-200.
Эвакуация жителей деревни Лимни на острове Эвия, Греция - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 11:28
В Греции оценили ситуацию с пожарами
 
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