https://ria.ru/20210809/grazhdanstvo-1745067143.html

Лукашенко поручил дать гражданство иностранцам, трудящимся на благо страны

Лукашенко поручил дать гражданство иностранцам, трудящимся на благо страны - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко поручил дать гражданство иностранцам, трудящимся на благо страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил к концу этого года решить вопрос об удовлетворении заявок о предоставлении гражданства иностранцам, которые... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:51

2021-08-09T15:51

2021-08-09T15:51

в мире

общество

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил к концу этого года решить вопрос об удовлетворении заявок о предоставлении гражданства иностранцам, которые прижились в республике и трудятся на ее благо."К концу года все должны получить гражданство. Только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать заявления нам. Пусть напишут заявления, главе администрации передадут… Я знаю таких людей, показывали их много раз. Но мы просто бездарно упустили этот вопрос, это ваш (чиновников – ред.) косяк. Немедленно выработайте систему, чтобы они могли к нам обратиться, и до конца года все они должны получить гражданство", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Как указал Лукашенко, в Белоруссии иностранцы работают на фермах, комбайнерами. Некоторые приехали сюда целыми семьями, купив дома в пустующих деревнях."К концу года они должны - никаких видов на жительства - стать гражданами нашей страны, если они напишут заявление", - еще раз подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601532030.html

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в мире, общество, белоруссия, александр лукашенко