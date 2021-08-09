https://ria.ru/20210809/golosovanie-1745002543.html

Памфилова объяснила, почему не все могут дистанционно голосовать за рубежом

Памфилова объяснила, почему не все могут дистанционно голосовать за рубежом - РИА Новости, 09.08.2021

Памфилова объяснила, почему не все могут дистанционно голосовать за рубежом

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, почему проголосовать на выборах в Госдуму в дистанционном формате за рубежом могут не все россияне. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:44

2021-08-09T10:44

2021-08-09T10:44

политика

госдума рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, почему проголосовать на выборах в Госдуму в дистанционном формате за рубежом могут не все россияне."Это очень сложный вопрос. Если гражданин РФ имеет верифицированную запись на Едином портале государственных услуг и зарегистрирован в одном из тех семи регионов, где будет проводиться дистанционное голосование, то он может проголосовать из любой точки мира. Есть только одно условие - там должен быть интернет", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, возможно ли голосование в дистанционном формате для россиян, которые будут находиться за рубежом в дни выборов 17-19 сентября."Что касается наших соотечественников, которые сохраняют российское гражданство, но по разным причинам живут за рубежом, то здесь все сложнее. Во-первых, ни у кого нет точной информации о количестве таких граждан. Кто-то уехал 20 лет назад и уже давно имеет второе гражданство. Есть те, кто стоит на учете в наших консульских учреждениях, - это примерно 2 миллиона человек. По разным подсчетам наших соотечественников, проживающих в других странах много лет, но не утративших российского гражданства, может быть порядка 10 миллионов и более", - отметила глава ЦИК.Применить в отношении них электронное голосование, по ее словам, "практически невозможно, поскольку у них может не быть постоянного места жительства в России и они не зарегистрированы на Госуслугах"."Но для них у нас предусмотрена самая либеральная система – действует уведомительный принцип. Они могут проголосовать, просто придя в ближайшее консульство. Это одна из самых свободных систем волеизъявления в мире. Кое-кто попытался ею злоупотребить, проголосовать дважды, за что получил уголовное наказание. И хотя у нас действует презумпция доверия по отношению к добросовестным избирателям, мы предприняли ряд мер, направленных на то, чтобы попытки подобных провокаций дорого обошлись бы провокаторам", - подчеркнула Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/tsik-1744496184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, элла памфилова, россия