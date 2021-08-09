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Еврокомиссия готова обсуждать "Северный поток — 2" с Украиной
Еврокомиссия готова обсуждать "Северный поток — 2" с Украиной - РИА Новости, 09.08.2021
Еврокомиссия готова обсуждать "Северный поток — 2" с Украиной
Еврокомиссия (ЕК) находится в постоянном контакте с властями Украины по вопросам, связанным с энергетикой, готова обсуждать и газопровод "Северный поток — 2",... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:10
2021-08-09T18:10
в мире
украина
сша
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) находится в постоянном контакте с властями Украины по вопросам, связанным с энергетикой, готова обсуждать и газопровод "Северный поток — 2", сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.Украина в июле заявила, что в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации запросила консультации с Еврокомиссией по поводу "Северного потока — 2", который, как утверждалось, угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. Еврокомиссия сообщила, что получила этот запрос."Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим темам, в том числе по вопросам энергетики. Мы с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего продвигаться с их запросом о консультациях", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, начаты ли эти консультации.ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины, также отметил он. "Мы остаемся полностью доступными для обсуждения любых вопросов, волнующих Украину", - заключил представитель ЕК."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако ранее США и Германия достигли ряда договорённостей, в том числе о "Северном потоке — 2".
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украина
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, сша, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
18:10 09.08.2021
 
Еврокомиссия готова обсуждать "Северный поток — 2" с Украиной

Еврокомиссия готова обсуждать с властями Украины "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) находится в постоянном контакте с властями Украины по вопросам, связанным с энергетикой, готова обсуждать и газопровод "Северный поток — 2", сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
Украина в июле заявила, что в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации запросила консультации с Еврокомиссией по поводу "Северного потока — 2", который, как утверждалось, угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. Еврокомиссия сообщила, что получила этот запрос.
"Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим темам, в том числе по вопросам энергетики. Мы с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего продвигаться с их запросом о консультациях", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, начаты ли эти консультации.
ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины, также отметил он. "Мы остаемся полностью доступными для обсуждения любых вопросов, волнующих Украину", - заключил представитель ЕК.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако ранее США и Германия достигли ряда договорённостей, в том числе о "Северном потоке — 2".
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В миреУкраинаСШАЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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