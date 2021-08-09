08:00 09.08.2021 (обновлено: 08:52 09.08.2021)
Газу нашли замену. Что будет с российским бюджетом
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Уголь возвращается: подорожавший природный газ вынуждает вновь перейти на твердое топливо. В результате растут цены — на голландской площадке Title Transfer Facility августовский фьючерс достигал 141 доллара за тонну — максимум за 13 лет. На ажиотажном спросе зарабатывают российские экспортеры. Значит, увеличатся поступления в бюджет. Как долго продлится бум — в материале РИА Новости.
Подсели на уголь
Мировой спрос на уголь увеличивается, несмотря на призывы к снижению выбросов CO2. Твердое топливо везут не только в Азию, но и в экологически сознательную Европу.
Перейти на это полезное ископаемое Старый Свет вынудили суровые морозы прошлой зимы, опустошившие подземные газовые хранилища (ПГХ). Сожгли больше 65 миллиардов кубометров. "Газпрому" пришлось срочно наращивать поставки.
Экспорт увеличился и в Азию, где тоже было холодно. В результате на рынке возник дефицит, который спровоцировал взрывной рост спотовых цен (это когда покупают на условиях немедленной поставки).
Не успели хабы восстановиться после холодной и затяжной зимы, как пришла аномальная жара: больше 35 градусов. Европейцы постоянно пользовались кондиционерами. Электростанции, работающие на газе, в разы увеличили мощности. Поэтому Россия и летом продолжила экспорт в повышенных объемах.
По состоянию на 25 июля европейские хранилища заполнены на 55 процентов — против 84 годом ранее, отмечают в Gas Infrastructure Europe.
Тридцать первого июля "Газпром" сократил закачку в крупнейшие ПГХ — в Австрии, Германии и Нидерландах.
И уже в первую неделю августа котировки голубого топлива в Европе обновили рекорд — 540 долларов за тысячу кубометров.
Газ дорожает, потому что "Газпром" отказался докупать транзитные мощности через Украину, считает глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Якобы надеется на скорый запуск "Северного потока — 2".
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
В июле компания прокачивала по 124 миллиона кубометров в сутки. Столько же планировали в этом месяце. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, Россия попросту шантажирует европейцев.
Однако претензии Киева необоснованны: "Газпром" отчитался о существенном увеличении добычи. C 1 января по 15 июля — 280 миллиардов кубометров (плюс 18 процентов относительно того же периода 2020-го). Причем львиная доля поставок — именно в Европу: 107,5 миллиарда, на 21 миллиард больше.
К слову, в прошлом году в Старый Свет направили около 80 процентов трубопроводного экспорта. Это позволило увеличить долю на европейском рынке до 40 процентов.
Кроме того, на ценах сказалось снижение прокачки через трубопровод Ямал — Европа после пожара на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.
Возгорание возникло в ночь на 5 августа. Спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Однако прокачка упала вдвое. Так, если в течение дня ГТС Германии принимала 1,9-2,1 миллиона кубометров, то вечером — лишь миллион. В общем, дефицитный и подорожавший газ вынуждает европейцев переходить на уголь.
Китай — не исключение
Возвращается к твердому топливу и Китай. Здесь не обошлось без природных чрезвычайных ситуаций. Засуха в мае на юге страны ограничила доступ к гидроэнергетике — альтернативе углю. Тем временем в Чжэнчжоу, в провинции Хэнань, — изобилие воды. Наводнения мешают транспортировке из Внутренней Монголии и Шаньси в Восточный и Центральный Китай.
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
В этом году также были массовые инспекции, расследования и проверки угледобывающих шахт после серии аварий, в которых погибли люди.
В результате закрыли 128 шахт — это примерно 25 процентов добывающих мощностей провинции.
Кроме того, жаркое лето совпало с восстановлением деловой активности в КНР после пандемии. Причем здесь у угля в энергетике более высокий удельный вес, чем в Европе. Пекин значимо увеличил импорт твердого топлива в июне — на 35 процентов по сравнению с маем и 12,3 — июнем 2020-го.
Все это сопровождается сокращением поставок из Индонезии, Колумбии, ЮАР и отказом китайцев покупать уголь в Австралии.
"Много негативных факторов сложилось. Постепенно ослабеют и будут меньше влиять на цены. Пик — в августе. В следующие месяцы повысится внутреннее производство угля в Китае, восстановится в Индонезии после наводнений. В ЮАР преодолеют последствия июльского крушения поезда с углем, нарушившего коммуникации. И с приходом осени закончится аномальная жара", — говорит главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.
© AP Photo / Olivia ZhangЗавод по переработке угля в Хэцзине, провинция Шаньси в Центральном Китае
© AP Photo / Olivia Zhang
Завод по переработке угля в Хэцзине, провинция Шаньси в Центральном Китае
Поэтому во втором полугодии цены на уголь упадут на десять-пятнадцать процентов. Однако будут больше прошлогодних из-за повышенного спроса.
Зеленые наступают
Российские экспортеры воспользовались ситуацией. За первые четыре месяца года отправили за рубеж 64,5 миллиона тонн угля — на 14 процентов больше, чем в 2020-м. Доходы превысили четыре миллиарда долларов (плюс 11 процентов).
Однако благоприятная конъюнктура — это ненадолго, отмечает Гойхман. Отказ от угля — общемировая тенденция.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота компании "Сибирский антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области
Работа компании "Сибирский антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области
Не останется в стороне и Россия. Но с этим связаны определенные риски. "Для некоторых отраслей уголь — часть технологического процесса. Например, в металлургической промышленности", — напоминает Михаил Потравный, профессор базовой кафедры "Управление проектами и программами Capital Group" РЭУ имени Г. В. Плеханова.
К тому же арктические районы страны живут на угле и дизельном топливе. Альтернативные источники энергии не могут в полной мере обеспечить промышленность и коммунально-жилищный сектор.
Поэтому с точки зрения национальных экономических интересов полный отказ от угля невозможен.
Другой вопрос — привлечение инвестиций. Проекты по добыче и переработке угля не могут рассчитывать на финансирование. И наоборот, на "озеленение" денег не жалеют.
Поэтому России следует учитывать мировые тенденции, указывает Михаил Потравный. И обязательства по сокращению выбросов парниковых газов надо выполнять. Для этого необходимо изменить структуру энергетического баланса в сторону увеличения доли возобновляемых источников энергии.
6 августа, 11:25Цена на газ в Европе обновила рекорд