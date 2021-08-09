https://ria.ru/20210809/gaz-1744742739.html

Газу нашли замену. Что будет с российским бюджетом

Газу нашли замену. Что будет с российским бюджетом - РИА Новости, 09.08.2021

Газу нашли замену. Что будет с российским бюджетом

Уголь возвращается: подорожавший природный газ вынуждает вновь перейти на твердое топливо. В результате растут цены — на голландской площадке Title Transfer... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:00

2021-08-09T08:00

2021-08-09T08:52

природный газ

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Уголь возвращается: подорожавший природный газ вынуждает вновь перейти на твердое топливо. В результате растут цены — на голландской площадке Title Transfer Facility августовский фьючерс достигал 141 доллара за тонну — максимум за 13 лет. На ажиотажном спросе зарабатывают российские экспортеры. Значит, увеличатся поступления в бюджет. Как долго продлится бум — в материале РИА Новости.Подсели на угольМировой спрос на уголь увеличивается, несмотря на призывы к снижению выбросов CO2. Твердое топливо везут не только в Азию, но и в экологически сознательную Европу.Перейти на это полезное ископаемое Старый Свет вынудили суровые морозы прошлой зимы, опустошившие подземные газовые хранилища (ПГХ). Сожгли больше 65 миллиардов кубометров. "Газпрому" пришлось срочно наращивать поставки.Экспорт увеличился и в Азию, где тоже было холодно. В результате на рынке возник дефицит, который спровоцировал взрывной рост спотовых цен (это когда покупают на условиях немедленной поставки).Не успели хабы восстановиться после холодной и затяжной зимы, как пришла аномальная жара: больше 35 градусов. Европейцы постоянно пользовались кондиционерами. Электростанции, работающие на газе, в разы увеличили мощности. Поэтому Россия и летом продолжила экспорт в повышенных объемах.По состоянию на 25 июля европейские хранилища заполнены на 55 процентов — против 84 годом ранее, отмечают в Gas Infrastructure Europe.Тридцать первого июля "Газпром" сократил закачку в крупнейшие ПГХ — в Австрии, Германии и Нидерландах.И уже в первую неделю августа котировки голубого топлива в Европе обновили рекорд — 540 долларов за тысячу кубометров.Газ дорожает, потому что "Газпром" отказался докупать транзитные мощности через Украину, считает глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Якобы надеется на скорый запуск "Северного потока — 2".В июле компания прокачивала по 124 миллиона кубометров в сутки. Столько же планировали в этом месяце. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, Россия попросту шантажирует европейцев.Однако претензии Киева необоснованны: "Газпром" отчитался о существенном увеличении добычи. C 1 января по 15 июля — 280 миллиардов кубометров (плюс 18 процентов относительно того же периода 2020-го). Причем львиная доля поставок — именно в Европу: 107,5 миллиарда, на 21 миллиард больше.К слову, в прошлом году в Старый Свет направили около 80 процентов трубопроводного экспорта. Это позволило увеличить долю на европейском рынке до 40 процентов.Кроме того, на ценах сказалось снижение прокачки через трубопровод Ямал — Европа после пожара на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.Возгорание возникло в ночь на 5 августа. Спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Однако прокачка упала вдвое. Так, если в течение дня ГТС Германии принимала 1,9-2,1 миллиона кубометров, то вечером — лишь миллион. В общем, дефицитный и подорожавший газ вынуждает европейцев переходить на уголь.Китай — не исключениеВозвращается к твердому топливу и Китай. Здесь не обошлось без природных чрезвычайных ситуаций. Засуха в мае на юге страны ограничила доступ к гидроэнергетике — альтернативе углю. Тем временем в Чжэнчжоу, в провинции Хэнань, — изобилие воды. Наводнения мешают транспортировке из Внутренней Монголии и Шаньси в Восточный и Центральный Китай.В этом году также были массовые инспекции, расследования и проверки угледобывающих шахт после серии аварий, в которых погибли люди.В результате закрыли 128 шахт — это примерно 25 процентов добывающих мощностей провинции.Кроме того, жаркое лето совпало с восстановлением деловой активности в КНР после пандемии. Причем здесь у угля в энергетике более высокий удельный вес, чем в Европе. Пекин значимо увеличил импорт твердого топлива в июне — на 35 процентов по сравнению с маем и 12,3 — июнем 2020-го.Все это сопровождается сокращением поставок из Индонезии, Колумбии, ЮАР и отказом китайцев покупать уголь в Австралии."Много негативных факторов сложилось. Постепенно ослабеют и будут меньше влиять на цены. Пик — в августе. В следующие месяцы повысится внутреннее производство угля в Китае, восстановится в Индонезии после наводнений. В ЮАР преодолеют последствия июльского крушения поезда с углем, нарушившего коммуникации. И с приходом осени закончится аномальная жара", — говорит главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.Поэтому во втором полугодии цены на уголь упадут на десять-пятнадцать процентов. Однако будут больше прошлогодних из-за повышенного спроса.Зеленые наступаютРоссийские экспортеры воспользовались ситуацией. За первые четыре месяца года отправили за рубеж 64,5 миллиона тонн угля — на 14 процентов больше, чем в 2020-м. Доходы превысили четыре миллиарда долларов (плюс 11 процентов).Однако благоприятная конъюнктура — это ненадолго, отмечает Гойхман. Отказ от угля — общемировая тенденция.Не останется в стороне и Россия. Но с этим связаны определенные риски. "Для некоторых отраслей уголь — часть технологического процесса. Например, в металлургической промышленности", — напоминает Михаил Потравный, профессор базовой кафедры "Управление проектами и программами Capital Group" РЭУ имени Г. В. Плеханова.К тому же арктические районы страны живут на угле и дизельном топливе. Альтернативные источники энергии не могут в полной мере обеспечить промышленность и коммунально-жилищный сектор.Поэтому с точки зрения национальных экономических интересов полный отказ от угля невозможен.Другой вопрос — привлечение инвестиций. Проекты по добыче и переработке угля не могут рассчитывать на финансирование. И наоборот, на "озеленение" денег не жалеют.Поэтому России следует учитывать мировые тенденции, указывает Михаил Потравный. И обязательства по сокращению выбросов парниковых газов надо выполнять. Для этого необходимо изменить структуру энергетического баланса в сторону увеличения доли возобновляемых источников энергии.

https://ria.ru/20210806/gaz-1744640331.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природный газ, газпром, северный поток — 2, россия