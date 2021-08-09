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На форуме Blaltic Weekend обсудят роль бизнеса в развитии территорий

На форуме Blaltic Weekend обсудят роль бизнеса в развитии территорий - РИА Новости, 09.08.2021

На форуме Blaltic Weekend обсудят роль бизнеса в развитии территорий

Бизнес в значительной мере влияет на местные сообщества и прямо заинтересован в качестве жизни на территориях присутствия. Для решения столь масштабных задач... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:55

2021-08-09T16:55

2021-08-09T16:55

пресс-релизы

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МОСКВА, 09 авг - Оргкомитет Baltic Weekend. Бизнес в значительной мере влияет на местные сообщества и прямо заинтересован в качестве жизни на территориях присутствия. Для решения столь масштабных задач необходимы не только собственные социальные программы, но и инвестиции, внимание федерального центра и институтов развития. В этой связи большое значение приобретает бренд региона.Что сделать, чтобы регион вызывал позитивные ассоциации, и в него хотелось приезжать, на работу или в качестве туриста? Какую пользу может принести сильный территориальный бренд региону и его жителям? Как объединить различные активности в единую кампанию? Каковы социально-экономические особенности важно учитывать при разработке брендинга? Как программы компаний способствуют развитию туризма и сферы услуг? Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола "Роль бизнеса в развитии территориальных брендов" на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2021."Многие российские города сейчас находятся в поиске собственной идентичности. Без активного вовлечения бизнеса тут не обойтись. Сильный бренд территории способствует привлечению сотрудников на производства, а также туристов, что прямым образом влияет на пополнение местных бюджетов и развитие инфраструктуры. Сессия будет полезна PR и GR департаментам компаний, заинтересованных в развитии регионов присутствия", — считает модератор секции, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России, член Общественной палаты России Вадим Ковалев.Спикеры дискуссии:- Владимир Руга, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям, Магнитогорский металлургический комбинат- Марина Геворкян, генеральный директор, Сноб- Сергей Емельянов, директор, Александринский театр- Ольга Очеретина, директор по связям с общественностью, Почта Банк- Руслан Новиков, генеральный директор, Аргументы и факты- Артем Егикян, генеральный директор, Silk Road Samarkand- Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей, НорникельКруглый стол будет проходить в первый день форума - 9 сентября.Baltic Weekend — крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, уникальная площадка для открытого диалога между топ-менеджерами компаний, агентств, госсектора и научного сообщества. Ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. В этом году – 9 и 10 сентября.Получить дополнительную информацию и зарегистроваться на форум можно на официальном сайте.РИА Новости выступает Генеральным мультимедийным партнером Baltic Weekend.Возрастная категория форума 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы