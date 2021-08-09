В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фонд "Собаки, которые любят" и МЕГА Теплый стан проведут 10-й благотворительный фестиваль-пристройство домашних животных, который состоится в Москве 22 августа, сообщается на сайте фонда.
Посетители фестиваля познакомятся с 50 собаками и 20 кошками из приютов, которые полностью готовы стать домашними. Чтобы бесплатно забрать приглянувшегося питомца и подписать договор о его ответственном содержании, нужен только паспорт.
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
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Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
2 из 5
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
3 из 5
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
4 из 5
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
5 из 5
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
1 из 5
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
2 из 5
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
3 из 5
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
4 из 5
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
5 из 5
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
В программу фестиваля, который состоится в ТЦ МЕГА Теплый стан на Калужском шоссе, помимо выставки животных из приютов, вошли полезные консультации зоопсихологов, кинологов, ветеринаров, мастер-классы для взрослых и детей, лекторий с темами о поведении, здоровье и уходе за собаками и кошками, развлекательная зона для маленьких гостей фестиваля, аквагрим и мехенди.
Посетителям мероприятия также будет интересно погрузиться в специальную зону виртуальной реальности и посмотреть на жизнь в приюте глазами его обитателей.
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Фестиваль "Собаки, которые любят"
Юбилейный фестиваль "Собаки, которые любят"
Во время фестиваля будет работать благотворительная ярмарка, все вырученные средства пойдут на лечение бездомных животных. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Фестиваль начнется в 12 часов дня 22 августа и продлится до шести вечера. Адрес ТЦ МЕГА Теплый стан: Калужское шоссе, 21-й километр, с.1.