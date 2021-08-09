https://ria.ru/20210809/festival-1745064674.html

В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек

В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек - РИА Новости, 09.08.2021

В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек

Фонд "Собаки, которые любят" и МЕГА Теплый стан проведут 10-й благотворительный фестиваль-пристройство домашних животных, который состоится в Москве 22 августа, РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:59

2021-08-09T15:59

2021-08-09T15:59

общество

животные

москва

бездомные животные

собаки

кошки

благотворительность

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фонд "Собаки, которые любят" и МЕГА Теплый стан проведут 10-й благотворительный фестиваль-пристройство домашних животных, который состоится в Москве 22 августа, сообщается на сайте фонда.Посетители фестиваля познакомятся с 50 собаками и 20 кошками из приютов, которые полностью готовы стать домашними. Чтобы бесплатно забрать приглянувшегося питомца и подписать договор о его ответственном содержании, нужен только паспорт.В программу фестиваля, который состоится в ТЦ МЕГА Теплый стан на Калужском шоссе, помимо выставки животных из приютов, вошли полезные консультации зоопсихологов, кинологов, ветеринаров, мастер-классы для взрослых и детей, лекторий с темами о поведении, здоровье и уходе за собаками и кошками, развлекательная зона для маленьких гостей фестиваля, аквагрим и мехенди.Посетителям мероприятия также будет интересно погрузиться в специальную зону виртуальной реальности и посмотреть на жизнь в приюте глазами его обитателей.Во время фестиваля будет работать благотворительная ярмарка, все вырученные средства пойдут на лечение бездомных животных. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.Фестиваль начнется в 12 часов дня 22 августа и продлится до шести вечера. Адрес ТЦ МЕГА Теплый стан: Калужское шоссе, 21-й километр, с.1.

https://ria.ru/20210804/fotovystavka-1744413645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, животные, москва, бездомные животные, собаки, кошки, благотворительность