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"Господь накажет": Лукашенко призвал Европу заниматься своими делами
"Господь накажет": Лукашенко призвал Европу заниматься своими делами - РИА Новости, 09.08.2021
"Господь накажет": Лукашенко призвал Европу заниматься своими делами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел связь между действиями членов ЕС и природными катаклизмами на их территориях, посоветовал Европе "не пинать... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:24
2021-08-09T18:24
в мире
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
санкции
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел связь между действиями членов ЕС и природными катаклизмами на их территориях, посоветовал Европе "не пинать других", потому что "господь накажет"."То, что у них происходит, я как-то может грубовато, по-народному скажу, вы посмотрите, что господь подарил Германии, Бельгии, наводнение, засуха и прочее. И до Польши дошло. Не надо пенять и пинать других. Смотрите за собой. Господь накажет", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.Всего в Европе из-за проливных дождей и наводнений погибшими на данный момент числятся по меньшей мере 196 человек, десятки до сих пор не выходят на связь с родственниками и объявлены пропавшими без вести. Также в Европе начались сильные лесные пожары из-за жары и засухи.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
https://ria.ru/20210730/sanktsii-1743630936.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, санкции
18:24 09.08.2021
 
"Господь накажет": Лукашенко призвал Европу заниматься своими делами

Президент Белоруссии Лукашенко, обращаясь к Европе: не надо пенять и пинать других, Господь накажет

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел связь между действиями членов ЕС и природными катаклизмами на их территориях, посоветовал Европе "не пинать других", потому что "господь накажет".
"То, что у них происходит, я как-то может грубовато, по-народному скажу, вы посмотрите, что господь подарил Германии, Бельгии, наводнение, засуха и прочее. И до Польши дошло. Не надо пенять и пинать других. Смотрите за собой. Господь накажет", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
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Всего в Европе из-за проливных дождей и наводнений погибшими на данный момент числятся по меньшей мере 196 человек, десятки до сих пор не выходят на связь с родственниками и объявлены пропавшими без вести. Также в Европе начались сильные лесные пожары из-за жары и засухи.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
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