https://ria.ru/20210809/energetika-1745009649.html

Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики

Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики - РИА Новости, 09.08.2021

Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики

Правительство РФ подготовило проект концепции развития водородной энергетики, который планируется реализовать в несколько этапов, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:26

2021-08-09T11:26

2021-08-09T11:30

энергетика

наука

россия

экономика

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило проект концепции развития водородной энергетики, который планируется реализовать в несколько этапов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, первый этап предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.На следующих этапах, по словам главы правительства, планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики: от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства."Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств. А также создание высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210804/chubays-1744336774.html

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энергетика, наука, россия, экономика, технологии, михаил мишустин