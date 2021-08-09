Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/energetika-1745009649.html
Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики
Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики - РИА Новости, 09.08.2021
Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики
Правительство РФ подготовило проект концепции развития водородной энергетики, который планируется реализовать в несколько этапов, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:26
2021-08-09T11:30
энергетика
наука
россия
экономика
технологии
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743948528_0:94:2896:1724_1920x0_80_0_0_1c86ea2907d38bb0535d2720bc467ab0.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило проект концепции развития водородной энергетики, который планируется реализовать в несколько этапов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, первый этап предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.На следующих этапах, по словам главы правительства, планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики: от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства."Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств. А также создание высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20210804/chubays-1744336774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743948528_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_84fb09f49a9dbc0f4a2ec9c9b2779ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энергетика, наука, россия, экономика, технологии, михаил мишустин
11:26 09.08.2021 (обновлено: 11:30 09.08.2021)
 
Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики

Премьер-министр Мишустин: правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило проект концепции развития водородной энергетики, который планируется реализовать в несколько этапов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство подготовило проект Концепции развития водородной энергетики. Она определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию этой отрасли в стране. Планируется реализовать ее в несколько этапов: первый рассчитан на ближайшие 3,5 года", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, первый этап предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.
На следующих этапах, по словам главы правительства, планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики: от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.
"Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств. А также создание высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", - добавил Мишустин.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс выступает на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 14:10
Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике
 
энергетикаНаукаРоссияЭкономикаТехнологииМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Лента новостейМолния