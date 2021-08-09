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Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики
Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики - РИА Новости, 09.08.2021
Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики
Правительство РФ подготовило проект концепции развития водородной энергетики, который планируется реализовать в несколько этапов, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:26
2021-08-09T11:26
2021-08-09T11:30
энергетика
наука
россия
экономика
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило проект концепции развития водородной энергетики, который планируется реализовать в несколько этапов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, первый этап предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.На следующих этапах, по словам главы правительства, планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики: от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства."Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств. А также создание высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", - добавил Мишустин.
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энергетика, наука, россия, экономика, технологии, михаил мишустин
11:26 09.08.2021 (обновлено: 11:30 09.08.2021)
Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики
Премьер-министр Мишустин: правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Правительство РФ
подготовило проект концепции развития водородной энергетики, который планируется реализовать в несколько этапов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"Правительство подготовило проект Концепции развития водородной энергетики. Она определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию этой отрасли в стране. Планируется реализовать ее в несколько этапов: первый рассчитан на ближайшие 3,5 года", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, первый этап предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.
На следующих этапах, по словам главы правительства, планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики: от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.
"Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств. А также создание высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", - добавил Мишустин.