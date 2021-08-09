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"Ъ": россияне начали экономить на похоронных услугах
"Ъ": россияне начали экономить на похоронных услугах - РИА Новости, 09.08.2021
"Ъ": россияне начали экономить на похоронных услугах
Россияне стали экономить на ритуальных услугах, об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата и участников рынка. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T07:46
2021-08-09T11:42
общество
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
гбу "ритуал"
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россияне стали экономить на ритуальных услугах, об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата и участников рынка.Так, доходы ритуальных агентств в стране в первом полугодии 2021-го составили, по данным Росстата, 36,9 миллиарда рублей, показатель вырос на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, согласно данным Росстата, в январе — июне этого года умерли 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.Как заявил "Коммерсанту" глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов, разница между динамикой доходов похоронных бюро и смертностью объясняется снижением средних расходов на погребение и экономией граждан на дополнительных ритуальных услугах. По его словам, значительное снижение выручки наблюдается в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил.При этом Болтунов выразил мнение, что официальная статистика не в полной мере отражает деятельность ритуальных агентств, а около 90% рынка находится в "серой" зоне.В ГБУ "Ритуал" сообщили изданию, что изменений в среднем чеке по столице не было, а выручка в первом полугодии увеличилась пропорционально приросту числа скончавшихся в Москве — на 18%. Там также выразили мнение, что более 70% доходов частных похоронных бюро остается в "серой" зоне.Как сообщили на прошлой неделе в Росстате, естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года составила 421,9 тысячи человек (против 265,5 тысячи за аналогичный период 2020 года). При этом за январь — июнь 2021 года в России на свет появилось 678,1 тысячи человек: это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2020-го, когда рождаемость превысила 680,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20210719/smertnost-1741910920.html
https://ria.ru/20210528/pogrebenie-1734671519.html
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общество, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), гбу "ритуал", россия
07:46 09.08.2021 (обновлено: 11:42 09.08.2021)
 
"Ъ": россияне начали экономить на похоронных услугах

"Ъ": россияне в 2021 году стали экономить на ритуальных услугах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастник выставки похоронной отрасли "Некрополь-Сибирь 2021" в Новосибирске
Участник выставки похоронной отрасли Некрополь-Сибирь 2021 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россияне стали экономить на ритуальных услугах, об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата и участников рынка.
Так, доходы ритуальных агентств в стране в первом полугодии 2021-го составили, по данным Росстата, 36,9 миллиарда рублей, показатель вырос на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, согласно данным Росстата, в январе — июне этого года умерли 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
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Как заявил "Коммерсанту" глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов, разница между динамикой доходов похоронных бюро и смертностью объясняется снижением средних расходов на погребение и экономией граждан на дополнительных ритуальных услугах. По его словам, значительное снижение выручки наблюдается в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил.
При этом Болтунов выразил мнение, что официальная статистика не в полной мере отражает деятельность ритуальных агентств, а около 90% рынка находится в "серой" зоне.
В ГБУ "Ритуал" сообщили изданию, что изменений в среднем чеке по столице не было, а выручка в первом полугодии увеличилась пропорционально приросту числа скончавшихся в Москве — на 18%. Там также выразили мнение, что более 70% доходов частных похоронных бюро остается в "серой" зоне.
Как сообщили на прошлой неделе в Росстате, естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года составила 421,9 тысячи человек (против 265,5 тысячи за аналогичный период 2020 года). При этом за январь — июнь 2021 года в России на свет появилось 678,1 тысячи человек: это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2020-го, когда рождаемость превысила 680,9 тысячи человек.
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ОбществоМоскваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ГБУ "Ритуал"Россия
 
 
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