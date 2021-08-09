Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210809/egipet-1745043654.html
Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов
Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов - РИА Новости, 09.08.2021
Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов
Загрузка первых рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх составила 100%, сообщает перевозчик. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:22
2021-08-09T14:22
туризм
шереметьево (аэропорт)
egyptair
аэрофлот
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Загрузка первых рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх составила 100%, сообщает перевозчик.Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полеты будут выполнять "Россия" и EgyptAir."Первые самолеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вылетели из терминала D международного аэропорта "Шереметьево" 9 августа точно по расписанию. Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов", — говорится в сообщении.Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.В начале июля этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. До этого российским авиакомпаниям были временно запрещены воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных рейсов в Каир и перевозок в служебных целях. Туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от продажи туров гражданам.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
шарм-эш-шейх
хургада
россия
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ddbea652a6737d5160dc8d7ce5d3e36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шереметьево (аэропорт), egyptair, аэрофлот, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, красное море
14:22 09.08.2021
 
Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов

Загрузка первых рейсов авиакомпании "России" на курорты Египта составила 100 процентов

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Загрузка первых рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх составила 100%, сообщает перевозчик.
Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полеты будут выполнять "Россия" и EgyptAir.
"Первые самолеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вылетели из терминала D международного аэропорта "Шереметьево" 9 августа точно по расписанию. Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов", — говорится в сообщении.
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.
В начале июля этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. До этого российским авиакомпаниям были временно запрещены воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных рейсов в Каир и перевозок в служебных целях. Туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от продажи туров гражданам.
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 08:00Туризм
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте
 
ТуризмШереметьево (аэропорт)EgyptAirАэрофлотШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететьКрасное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Лента новостейМолния