https://ria.ru/20210809/egipet-1745043654.html
Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов
Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов - РИА Новости, 09.08.2021
Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов
Загрузка первых рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх составила 100%, сообщает перевозчик. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:22
2021-08-09T14:22
2021-08-09T14:22
туризм
шереметьево (аэропорт)
egyptair
аэрофлот
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Загрузка первых рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх составила 100%, сообщает перевозчик.Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полеты будут выполнять "Россия" и EgyptAir."Первые самолеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вылетели из терминала D международного аэропорта "Шереметьево" 9 августа точно по расписанию. Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов", — говорится в сообщении.Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.В начале июля этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. До этого российским авиакомпаниям были временно запрещены воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных рейсов в Каир и перевозок в служебных целях. Туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от продажи туров гражданам.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
шарм-эш-шейх
хургада
россия
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ddbea652a6737d5160dc8d7ce5d3e36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), egyptair, аэрофлот, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, красное море
Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов
Загрузка первых рейсов авиакомпании "России" на курорты Египта составила 100 процентов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Загрузка первых рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх составила 100%, сообщает перевозчик.
Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полеты будут выполнять "Россия" и EgyptAir.
"Первые самолеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вылетели из терминала D международного аэропорта "Шереметьево" 9 августа точно по расписанию. Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов", — говорится в сообщении.
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.
В начале июля этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. До этого российским авиакомпаниям были временно запрещены воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных рейсов в Каир и перевозок в служебных целях. Туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от продажи туров гражданам.