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Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов

Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов - РИА Новости, 09.08.2021

Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов

Загрузка первых рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх составила 100%, сообщает перевозчик. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:22

2021-08-09T14:22

2021-08-09T14:22

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Загрузка первых рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх составила 100%, сообщает перевозчик.Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полеты будут выполнять "Россия" и EgyptAir."Первые самолеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вылетели из терминала D международного аэропорта "Шереметьево" 9 августа точно по расписанию. Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов", — говорится в сообщении.Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.В начале июля этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. До этого российским авиакомпаниям были временно запрещены воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных рейсов в Каир и перевозок в служебных целях. Туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от продажи туров гражданам.

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

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