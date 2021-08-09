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В центре Москвы спорткар столкнулся с легковушкой
В центре Москвы спорткар столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 09.08.2021
В центре Москвы спорткар столкнулся с легковушкой
Спорткар Mercedes AMG GT столкнулся с автомобилем Mercedes E-200 в центре Москвы, водителей госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:09
2021-08-09T09:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Спорткар Mercedes AMG GT столкнулся с автомобилем Mercedes E-200 в центре Москвы, водителей госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Москвы."На Тверской улице в районе дома 22 произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего два человека получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mercedes AMG GT столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200, после чего первый выехал на "встречку" с последующим выездом на тротуар и наездом на бетонные ограждения."В результате аварии водителя Mercedes E-200 с диагнозом "сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма" и водителя спорткара с диагнозом "ушиб головного мозга и в бессознательном состоянии" госпитализировали в медучреждения", - добавляется в сообщении.В Telegram-канале департамента транспорта столицы сообщается, что среди пешеходов нет пострадавших.Согласно данным из открытых источников, цена спорткара Mercedes AMG GT сейчас составляет от девяти миллионов рублей.
https://ria.ru/20210808/dtp-1744966123.html
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происшествия, москва
08:09 09.08.2021 (обновлено: 09:26 09.08.2021)
 
В центре Москвы спорткар столкнулся с легковушкой

В центре Москвы спорткар столкнулся с легковушкой, водителей госпитализировали

© Фото : Дептранс МосквыВодитель Mercedes на Тверской улице не справился с управлением и совершил выезд на полосы встречного направления с последующим выездом на тротуар
Водитель Mercedes на Тверской улице не справился с управлением и совершил выезд на полосы встречного направления с последующим выездом на тротуар - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Дептранс Москвы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Спорткар Mercedes AMG GT столкнулся с автомобилем Mercedes E-200 в центре Москвы, водителей госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
"На Тверской улице в районе дома 22 произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего два человека получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mercedes AMG GT столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200, после чего первый выехал на "встречку" с последующим выездом на тротуар и наездом на бетонные ограждения.
"В результате аварии водителя Mercedes E-200 с диагнозом "сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма" и водителя спорткара с диагнозом "ушиб головного мозга и в бессознательном состоянии" госпитализировали в медучреждения", - добавляется в сообщении.
В Telegram-канале департамента транспорта столицы сообщается, что среди пешеходов нет пострадавших.
Согласно данным из открытых источников, цена спорткара Mercedes AMG GT сейчас составляет от девяти миллионов рублей.
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