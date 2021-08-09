https://ria.ru/20210809/dtp-1744986762.html

В центре Москвы спорткар столкнулся с легковушкой

В центре Москвы спорткар столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 09.08.2021

В центре Москвы спорткар столкнулся с легковушкой

Спорткар Mercedes AMG GT столкнулся с автомобилем Mercedes E-200 в центре Москвы, водителей госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:09

2021-08-09T08:09

2021-08-09T09:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Спорткар Mercedes AMG GT столкнулся с автомобилем Mercedes E-200 в центре Москвы, водителей госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Москвы."На Тверской улице в районе дома 22 произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего два человека получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mercedes AMG GT столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200, после чего первый выехал на "встречку" с последующим выездом на тротуар и наездом на бетонные ограждения."В результате аварии водителя Mercedes E-200 с диагнозом "сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма" и водителя спорткара с диагнозом "ушиб головного мозга и в бессознательном состоянии" госпитализировали в медучреждения", - добавляется в сообщении.В Telegram-канале департамента транспорта столицы сообщается, что среди пешеходов нет пострадавших.Согласно данным из открытых источников, цена спорткара Mercedes AMG GT сейчас составляет от девяти миллионов рублей.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744966123.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва