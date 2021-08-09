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В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек

В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек - РИА Новости, 09.08.2021

В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, детей среди них нет, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T04:31

2021-08-09T04:31

2021-08-09T05:30

происшествия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двенадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, детей среди них нет, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска."По предварительным данным, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что детей среди пострадавших нет.

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)