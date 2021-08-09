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В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек - РИА Новости, 09.08.2021
В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, детей среди них нет, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T04:31
2021-08-09T05:30
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двенадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, детей среди них нет, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска."По предварительным данным, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что детей среди пострадавших нет.
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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:31 09.08.2021 (обновлено: 05:30 09.08.2021)
 
В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек

В ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали 12 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двенадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, детей среди них нет, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска.
"По предварительным данным, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что детей среди пострадавших нет.
 
ПроисшествияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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