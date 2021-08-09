https://ria.ru/20210809/dtp-1744981397.html
В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек - РИА Новости, 09.08.2021
В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, детей среди них нет, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T04:31
2021-08-09T04:31
2021-08-09T05:30
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двенадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, детей среди них нет, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска."По предварительным данным, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что детей среди пострадавших нет.
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:31 09.08.2021 (обновлено: 05:30 09.08.2021)
В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
В ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали 12 человек