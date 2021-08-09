https://ria.ru/20210809/donbass-1745031956.html

Лукашенко заявил, что не поддержит Киев при попытке вернуть Донбасс силой

Лукашенко заявил, что не поддержит Киев при попытке вернуть Донбасс силой - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко заявил, что не поддержит Киев при попытке вернуть Донбасс силой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Киев решит с помощью третьих стран силой вернуть Донбасс, он не будет на стороне украинских властей, а РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:07

2021-08-09T13:07

2021-08-09T13:24

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

александр лукашенко

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731368330_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_5c4bb4ecf23823ae74d5557e6cf38677.jpg

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Киев решит с помощью третьих стран силой вернуть Донбасс, он не будет на стороне украинских властей, а попытка силой решить вопрос закончится трагедией."Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мной позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора", отвечая на вопрос журналиста, на чьей стороне он будет, если Киев с помощью третьих стран решит силой вернуть Донбасс.При этом он выразил уверенность в том, что ни первый, ни второй вариант нереален. "Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая попытка, какая бы у вас ни была армия в Украине, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20210420/donbass-1729092305.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, александр лукашенко, донбасс