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Лукашенко заявил, что не поддержит Киев при попытке вернуть Донбасс силой
Лукашенко заявил, что не поддержит Киев при попытке вернуть Донбасс силой - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко заявил, что не поддержит Киев при попытке вернуть Донбасс силой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Киев решит с помощью третьих стран силой вернуть Донбасс, он не будет на стороне украинских властей, а РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:07
2021-08-09T13:07
2021-08-09T13:24
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Киев решит с помощью третьих стран силой вернуть Донбасс, он не будет на стороне украинских властей, а попытка силой решить вопрос закончится трагедией."Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мной позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора", отвечая на вопрос журналиста, на чьей стороне он будет, если Киев с помощью третьих стран решит силой вернуть Донбасс.При этом он выразил уверенность в том, что ни первый, ни второй вариант нереален. "Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая попытка, какая бы у вас ни была армия в Украине, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - заявил Лукашенко.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, александр лукашенко, донбасс
13:07 09.08.2021 (обновлено: 13:24 09.08.2021)
Лукашенко заявил, что не поддержит Киев при попытке вернуть Донбасс силой
Президент Лукашенко: попытка Украины вернуть Донбасс силой закончится трагедией
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Киев решит с помощью третьих стран силой вернуть Донбасс, он не будет на стороне украинских властей, а попытка силой решить вопрос закончится трагедией.
"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мной позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора", отвечая на вопрос журналиста, на чьей стороне он будет, если Киев с помощью третьих стран решит силой вернуть Донбасс.
При этом он выразил уверенность в том, что ни первый, ни второй вариант нереален. "Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая попытка, какая бы у вас ни была армия в Украине, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - заявил Лукашенко.