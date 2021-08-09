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Лукашенко отверг причастность властей к смерти главы "Белорусского дома"
Лукашенко отверг причастность властей к смерти главы "Белорусского дома" - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко отверг причастность властей к смерти главы "Белорусского дома"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен подозрениями о причастности белорусских властей к убийству на Украине лидера сообщества взаимопомощи белорусов РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:50
2021-08-09T13:08
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен подозрениями о причастности белорусских властей к убийству на Украине лидера сообщества взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова."Слушайте, кто он (Шишов - ред.) такой для меня и для Белоруссии вообще? Ну, ладно, я - президент и мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале три-четыре человека только его и знали. Ну он для нас был ну просто никто! Ну какой безумец возьмет с Белоруссии пойдет и его там повесит? Кроме там если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь! Это глупость!" - сказал Лукашенко в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.Лукашенко напомнил, что Шишов находился на Украине, где его "поддерживали спецслужбы Украины"."Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Белоруссии? (…) Надо разбираться. А если вы нас упрекнули, то факты на стол. Когда был там Лукашенко? С какой веревкой он туда приехал? Зачем он его повесил?", - задал он ряд риторических вопросов, обращаясь к украинскому журналисту.
https://ria.ru/20210803/zelenskiy-1744202585.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
12:50 09.08.2021 (обновлено: 13:08 09.08.2021)
 
Лукашенко отверг причастность властей к смерти главы "Белорусского дома"

Президент Лукашенко: власти не причастны к смерти главы "Белорусского дома на Украине"

© Фото : Telegram-канал "Белорусский дом в Украине"Виталий Шишов
Виталий Шишов - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Telegram-канал "Белорусский дом в Украине"
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен подозрениями о причастности белорусских властей к убийству на Украине лидера сообщества взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.
"Слушайте, кто он (Шишов - ред.) такой для меня и для Белоруссии вообще? Ну, ладно, я - президент и мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале три-четыре человека только его и знали. Ну он для нас был ну просто никто! Ну какой безумец возьмет с Белоруссии пойдет и его там повесит? Кроме там если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь! Это глупость!" - сказал Лукашенко в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 17:12
Зеленский взял на личный контроль дело о смерти главы "Белорусского дома"
Лукашенко напомнил, что Шишов находился на Украине, где его "поддерживали спецслужбы Украины".
"Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Белоруссии? (…) Надо разбираться. А если вы нас упрекнули, то факты на стол. Когда был там Лукашенко? С какой веревкой он туда приехал? Зачем он его повесил?", - задал он ряд риторических вопросов, обращаясь к украинскому журналисту.
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 10:30
"Белорусский дом на Украине" заявил, что за его главой велась слежка
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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