https://ria.ru/20210809/dom-1745027377.html

Лукашенко отверг причастность властей к смерти главы "Белорусского дома"

Лукашенко отверг причастность властей к смерти главы "Белорусского дома" - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко отверг причастность властей к смерти главы "Белорусского дома"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен подозрениями о причастности белорусских властей к убийству на Украине лидера сообщества взаимопомощи белорусов РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:50

2021-08-09T12:50

2021-08-09T13:08

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александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен подозрениями о причастности белорусских властей к убийству на Украине лидера сообщества взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова."Слушайте, кто он (Шишов - ред.) такой для меня и для Белоруссии вообще? Ну, ладно, я - президент и мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале три-четыре человека только его и знали. Ну он для нас был ну просто никто! Ну какой безумец возьмет с Белоруссии пойдет и его там повесит? Кроме там если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь! Это глупость!" - сказал Лукашенко в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.Лукашенко напомнил, что Шишов находился на Украине, где его "поддерживали спецслужбы Украины"."Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Белоруссии? (…) Надо разбираться. А если вы нас упрекнули, то факты на стол. Когда был там Лукашенко? С какой веревкой он туда приехал? Зачем он его повесил?", - задал он ряд риторических вопросов, обращаясь к украинскому журналисту.

https://ria.ru/20210803/zelenskiy-1744202585.html

https://ria.ru/20210803/slezhka-1744111690.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко