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Джабаров высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР

Джабаров высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР - РИА Новости, 09.08.2021

Джабаров высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР

Рассекреченные ФСБ документы о подготовке Японией диверсий против СССР в 1943 году восстанавливают историческую справедливость в отношении японского милитаризма РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:38

2021-08-09T14:38

2021-08-09T14:38

токио

япония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир джабаров

кунашир (остров)

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Рассекреченные ФСБ документы о подготовке Японией диверсий против СССР в 1943 году восстанавливают историческую справедливость в отношении японского милитаризма тех времён, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Япония в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах – железных дорогах, линиях связи, аэродромах, свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ России."В последние годы слишком часто некоторые западные политики переоделись, стали обвинять Россию в том, что якобы СССР развязал ту войну, стали сравнивать Гитлера со Сталиным. Эти рассекреченные документы возвращают СССР его действительную роль в борьбе с нацизмом и освобождении мира от этого зла и доказывают, что японцы вовсе не были белыми и пушистыми", - заявил Джабаров РИА Новости.Он отметил, что японское правительство тех времён вынашивало конкретные планы и против СССР, и против США, и против Китая. "За это японский милитаризм и поплатился", - подчеркнул сенатор.По мнению Джабарова, рассекреченные ФСБ документы вряд ли окажут какое-то влияние на перспективы заключения мирного договора между Россией и Японией."Япония увязывает заключение этого договора с принадлежностью Курил, мы же не раз заявляли, что готовы заключить его, но вопрос с островами закрыт, при том, что мы предложили уже Токио совместное освоение. Но у Японии другие интересы", - сказал он.Ранее ФСБ России рассекретила японское "Руководство к секретной войне" 1944 года. Как следует из документов, подлинники которых впервые представлены ФСБ России широкой общественности, японские военные в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать военнопленных, для чего Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток. В документах говорилось, что Япония в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах – железных дорогах, линиях связи, аэродромах, совершать диверсии против Красной армии с использованием ядов.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210809/yad-1744998605.html

https://ria.ru/20210809/yaponiya-1744986391.html

https://ria.ru/20200808/1575439158.html

токио

япония

кунашир (остров)

россия

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токио, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров, кунашир (остров), россия