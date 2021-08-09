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В Нижегородской области возбудили дело о подделке COVID-сертификатов

В Нижегородской области возбудили дело о подделке COVID-сертификатов - РИА Новости, 09.08.2021

В Нижегородской области возбудили дело о подделке COVID-сертификатов

Уборщица, медработница и сотрудница автосервиса устроили "бизнес" на фиктивных справках о вакцинации от коронавируса в Нижегородской области, возбуждено... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:46

2021-08-09T15:46

2021-08-09T15:46

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Уборщица, медработница и сотрудница автосервиса устроили "бизнес" на фиктивных справках о вакцинации от коронавируса в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.В ходе реализации оперативной информации сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской области выявили сотрудницу медицинского учреждения, которая за денежное вознаграждение изготавливала фиктивные справки о вакцинации от коронавирусной инфекции без её фактического прохождения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".В ходе дознания установлено, что медработница вносила ложные сведения о вакцинации в соответствующие базы с использованием персональных данных граждан."Клиентов 39-летней подозреваемой поставляла уборщица учреждения, которой их находила знакомая работница автосервиса. За одну справку женщины получали от желающих приобрести фиктивный документ 5 тысяч рублей, из которых 1 тысячу забирала сотрудница автосервиса, 2 тысячи – уборщица, 2 тысячи – работница учреждения", - говорится в сообщении.В настоящее время полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены иные обстоятельства возможных неправомерных действий подозреваемой, а также будет дана правовая оценка действиям её пособниц и граждан, которые приобрели фиктивные сертификаты.

https://ria.ru/20210806/narkotiki-1744634608.html

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