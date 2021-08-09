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В Татарстане возбудили дело после массовой потасовки со стрельбой
В Татарстане возбудили дело после массовой потасовки со стрельбой - РИА Новости, 09.08.2021
В Татарстане возбудили дело после массовой потасовки со стрельбой
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью после массовой потасовки со стрельбой в Нижнекамске между молодыми людьми из... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:36
2021-08-09T12:36
происшествия
краснокамск
пермский край
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью после массовой потасовки со стрельбой в Нижнекамске между молодыми людьми из Пермского края и местными жителями, на всех участников конфликта составлены протоколы за нарушение покоя граждан, сообщает МВД по Татарстану.По информации МВД, ночью 6 августа в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение об уличной потасовке со стрельбой. Были установлены участники конфликта: трое жителей Пермского края (в том числе 17-летний подросток) и трое местных жителей. По данным полиции, конфликт перерос в драку, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Вторая сторона стала кидать в оппонентов бутылки из-под пива, в результате чего несовершеннолетний житель Краснокамска получил резанную рану шеи."По данному факту возбуждено уголовное дело по… статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.Кроме того, на всех участников конфликта составлены административные материалы за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. На мужчину, применившего оружие, составлен также административный протокол по статье "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах".
https://ria.ru/20210808/dtp-1744899443.html
https://ria.ru/20210802/draka-1744031091.html
краснокамск
пермский край
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
россия
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происшествия, краснокамск, пермский край, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:36 09.08.2021
 
В Татарстане возбудили дело после массовой потасовки со стрельбой

МВД по Татарстану: уголовное дело возбуждено после массовой потасовки со стрельбой в Нижнекамске

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью после массовой потасовки со стрельбой в Нижнекамске между молодыми людьми из Пермского края и местными жителями, на всех участников конфликта составлены протоколы за нарушение покоя граждан, сообщает МВД по Татарстану.
По информации МВД, ночью 6 августа в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение об уличной потасовке со стрельбой. Были установлены участники конфликта: трое жителей Пермского края (в том числе 17-летний подросток) и трое местных жителей. По данным полиции, конфликт перерос в драку, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Вторая сторона стала кидать в оппонентов бутылки из-под пива, в результате чего несовершеннолетний житель Краснокамска получил резанную рану шеи.
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"По данному факту возбуждено уголовное дело по… статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Кроме того, на всех участников конфликта составлены административные материалы за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. На мужчину, применившего оружие, составлен также административный протокол по статье "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах".
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ПроисшествияКраснокамскПермский крайРеспублика Татарстан (Татарстан)Нижнекамский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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