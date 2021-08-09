https://ria.ru/20210809/delo-1745023957.html

В Татарстане возбудили дело после массовой потасовки со стрельбой

В Татарстане возбудили дело после массовой потасовки со стрельбой - РИА Новости, 09.08.2021

В Татарстане возбудили дело после массовой потасовки со стрельбой

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью после массовой потасовки со стрельбой в Нижнекамске между молодыми людьми из... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:36

2021-08-09T12:36

2021-08-09T12:36

происшествия

краснокамск

пермский край

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью после массовой потасовки со стрельбой в Нижнекамске между молодыми людьми из Пермского края и местными жителями, на всех участников конфликта составлены протоколы за нарушение покоя граждан, сообщает МВД по Татарстану.По информации МВД, ночью 6 августа в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение об уличной потасовке со стрельбой. Были установлены участники конфликта: трое жителей Пермского края (в том числе 17-летний подросток) и трое местных жителей. По данным полиции, конфликт перерос в драку, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух. Вторая сторона стала кидать в оппонентов бутылки из-под пива, в результате чего несовершеннолетний житель Краснокамска получил резанную рану шеи."По данному факту возбуждено уголовное дело по… статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.Кроме того, на всех участников конфликта составлены административные материалы за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. На мужчину, применившего оружие, составлен также административный протокол по статье "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах".

https://ria.ru/20210808/dtp-1744899443.html

https://ria.ru/20210802/draka-1744031091.html

краснокамск

пермский край

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснокамск, пермский край, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия