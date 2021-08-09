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В Москве завели еще одно дело после того, как мужчина выбросил сына из окна
В Москве завели еще одно дело после того, как мужчина выбросил сына из окна - РИА Новости, 09.08.2021
В Москве завели еще одно дело после того, как мужчина выбросил сына из окна
Дело о халатности заведено на должностных лиц системы профилактики после того, как отец выбросил двухлетнего сына из окна на юго-востоке Москвы, сообщила... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:12
2021-08-09T09:12
2021-08-09T09:12
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дело о халатности заведено на должностных лиц системы профилактики после того, как отец выбросил двухлетнего сына из окна на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.Ранее суд Москвы арестовал Леонида Кудрявцева, выбросившего двухлетнего сына из окна на юго-востоке Москвы. Кудрявцев обвиняется в покушении на убийство малолетнего. Мальчик, которого он 4 августа выбросил с балкона на пятом этаже, госпитализирован."Дана оценка действиям должностных лиц системы профилактики. Следственным управлением по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказала Иванова.По данным СК, должностные лица органов системы профилактики несовершеннолетних допустили халатность в своих действиях, что привело к покушению на убийство ребенка.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
В Москве завели еще одно дело после того, как мужчина выбросил сына из окна
В Москве завели дело о халатности после того, как мужчина выбросил двухлетнего сына из окна