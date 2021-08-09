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ФМБА оценило ситуацию с донорской кровью в России
ФМБА оценило ситуацию с донорской кровью в России - РИА Новости, 09.08.2021
ФМБА оценило ситуацию с донорской кровью в России
Дефицита крови и ее компонентов в учреждениях службы крови на сегодняшний день нет, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:35
2021-08-09T15:35
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дефицита крови и ее компонентов в учреждениях службы крови на сегодняшний день нет, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что России угрожает дефицит донорской крови, что связано с массовой прививочной кампанией, так как потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и ещё месяц после получения второго компонента."ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждения службы крови нет дефицита крови и ее компонентов", - говорится в сообщении ФМБА.На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в 5 раз, уточнили в пресс-службе."По состоянию на 9 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение общего числа доноров крови на 7% по сравнению с 2020 годом и сопоставимость с показателем 2019 года. Заготовка цельной крови увеличилась на 12%, заготовка плазмы - на 11%", - отметили в ведомстве.Общий объем свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19, находящийся на хранении в учреждениях службы крови России, составляет более 12 тысяч литров. В 2021 году уже выдано для клинического использования 7,7 тонны такой плазмы и еще 9 тонн антиковидной плазмы передано на производство иммуноглобулина, подчеркнули в пресс-службе.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:35 09.08.2021
 
ФМБА оценило ситуацию с донорской кровью в России

ФМБА: дефицита крови и ее компонентов в России нет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора
Забор крови у донора - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дефицита крови и ее компонентов в учреждениях службы крови на сегодняшний день нет, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что России угрожает дефицит донорской крови, что связано с массовой прививочной кампанией, так как потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и ещё месяц после получения второго компонента.
"ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждения службы крови нет дефицита крови и ее компонентов", - говорится в сообщении ФМБА.
На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в 5 раз, уточнили в пресс-службе.
"По состоянию на 9 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение общего числа доноров крови на 7% по сравнению с 2020 годом и сопоставимость с показателем 2019 года. Заготовка цельной крови увеличилась на 12%, заготовка плазмы - на 11%", - отметили в ведомстве.
Общий объем свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19, находящийся на хранении в учреждениях службы крови России, составляет более 12 тысяч литров. В 2021 году уже выдано для клинического использования 7,7 тонны такой плазмы и еще 9 тонн антиковидной плазмы передано на производство иммуноглобулина, подчеркнули в пресс-службе.
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