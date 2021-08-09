https://ria.ru/20210809/boeviki-1745098448.html

Зеленский назвал заявления Лукашенко о боевиках с Украины безосновательными

Зеленский назвал заявления Лукашенко о боевиках с Украины безосновательными - РИА Новости, 09.08.2021

Зеленский назвал заявления Лукашенко о боевиках с Украины безосновательными

Президент Украины Владимир Зеленский считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке украинскими властями боевиков и переброске их, а... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T18:41

2021-08-09T18:41

2021-08-09T19:06

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украина

белоруссия

владимир зеленский

александр лукашенко

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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке украинскими властями боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию безосновательными, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию.По его словам, Лукашенко делает такие заявления скорее всего для того, чтобы отвести внимание от драматических событий в самой Белоруссии.Украина будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, но в политические процессы Белоруссии вмешиваться не будет, рассчитывает, что Минск также не будет предпринимать недружественные шаги по отношению к Киеву, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в понедельник."Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина остаётся верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а в политические процессы других стран, в частности, Белоруссии не будет вмешиваться", - заявил Никифоров в понедельник.Он добавил, что Киев рассчитывает на невмешательство во внутренние дела Украины со стороны Минска."Также надеемся, что не будет недружественных шагов касательно Украины и со стороны самого ( президента Белоруссии - ред.) Александра Лукашенко. Если будут, то это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", - сказал Никифоров.

https://ria.ru/20210722/belorussiya-1742321329.html

https://ria.ru/20210730/politika-1743495521.html

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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко