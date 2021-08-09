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Зеленский назвал заявления Лукашенко о боевиках с Украины безосновательными
Зеленский назвал заявления Лукашенко о боевиках с Украины безосновательными - РИА Новости, 09.08.2021
Зеленский назвал заявления Лукашенко о боевиках с Украины безосновательными
Президент Украины Владимир Зеленский считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке украинскими властями боевиков и переброске их, а... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:41
2021-08-09T19:06
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке украинскими властями боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию безосновательными, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию.По его словам, Лукашенко делает такие заявления скорее всего для того, чтобы отвести внимание от драматических событий в самой Белоруссии.Украина будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, но в политические процессы Белоруссии вмешиваться не будет, рассчитывает, что Минск также не будет предпринимать недружественные шаги по отношению к Киеву, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в понедельник."Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина остаётся верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а в политические процессы других стран, в частности, Белоруссии не будет вмешиваться", - заявил Никифоров в понедельник.Он добавил, что Киев рассчитывает на невмешательство во внутренние дела Украины со стороны Минска."Также надеемся, что не будет недружественных шагов касательно Украины и со стороны самого ( президента Белоруссии - ред.) Александра Лукашенко. Если будут, то это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", - сказал Никифоров.
https://ria.ru/20210722/belorussiya-1742321329.html
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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко
18:41 09.08.2021 (обновлено: 19:06 09.08.2021)
 
Зеленский назвал заявления Лукашенко о боевиках с Украины безосновательными

Президент Украины Зеленский назвал заявления Лукашенко о подготовке боевиков безосновательными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке украинскими властями боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию безосновательными, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию.
"Президент отмечает то, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", - сказал Никифоров в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, Лукашенко делает такие заявления скорее всего для того, чтобы отвести внимание от драматических событий в самой Белоруссии.
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"Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина остаётся верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а в политические процессы других стран, в частности, Белоруссии не будет вмешиваться", - заявил Никифоров в понедельник.
Он добавил, что Киев рассчитывает на невмешательство во внутренние дела Украины со стороны Минска.
"Также надеемся, что не будет недружественных шагов касательно Украины и со стороны самого ( президента Белоруссии - ред.) Александра Лукашенко. Если будут, то это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", - сказал Никифоров.
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