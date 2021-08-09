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В Бишкеке оцепили здание ГУМа после обнаружения подозрительного предмета
В Бишкеке оцепили здание ГУМа после обнаружения подозрительного предмета - РИА Новости, 09.08.2021
В Бишкеке оцепили здание ГУМа после обнаружения подозрительного предмета
Подозрительный предмет обнаружили в ГУМе в Бишкеке, здание оцепили, посетителей эвакуируют, передает Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:47
2021-08-09T15:47
2021-08-09T16:09
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БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружили в ГУМе в Бишкеке, здание оцепили, посетителей эвакуируют, передает Sputnik Кыргызстан.Ранее агентство передавало, что в Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа из-за неподтвержденной информации о взятии заложников и минировании здания неизвестными. Позже глава службы безопасности ЦУМа Виктор Жирков сообщил, что информация о бомбе и заложниках в ЦУМе в Бишкеке не подтвердилась."Теперь оцепили ГУМ, который находится напротив ЦУМа, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство в Telegram, милиционеры говорят, что в здании обнаружили подозрительный предмет.По данным агентства, из здания ГУМа идет эвакуация.Позднее милиция сообщила, что информация о заложенной бомбе в здании ГУМа в Бишкеке не подтвердилась, оцепление снято, передает агентство Кабар."Информация о заложенной бомбе в здание ГУМа не подтвердилась, сообщили агентству в пресс-службе УВД Свердловского района. По данным милиции, подозрительный предмет в здании не был обнаружен. Оцепление снято", - говорится в сообщении.
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в мире, киргизия, бишкек
15:47 09.08.2021 (обновлено: 16:09 09.08.2021)
В Бишкеке оцепили здание ГУМа после обнаружения подозрительного предмета
Sputnik Кыргызстан: в Бишкеке из ГУМа эвакуируют людей после обнаружения подозрительного предмета
БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости.
Подозрительный предмет обнаружили в ГУМе в Бишкеке
, здание оцепили, посетителей эвакуируют, передает Sputnik Кыргызстан
.
Ранее агентство передавало, что в Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа из-за неподтвержденной информации о взятии заложников и минировании здания неизвестными. Позже глава службы безопасности ЦУМа Виктор Жирков сообщил, что информация о бомбе и заложниках в ЦУМе в Бишкеке не подтвердилась.
"Теперь оцепили ГУМ
, который находится напротив ЦУМа, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство в Telegram
, милиционеры говорят, что в здании обнаружили подозрительный предмет.
По данным агентства, из здания ГУМа идет эвакуация.
Позднее милиция сообщила, что информация о заложенной бомбе в здании ГУМа в Бишкеке не подтвердилась, оцепление снято, передает агентство Кабар
.
"Информация о заложенной бомбе в здание ГУМа не подтвердилась, сообщили агентству в пресс-службе УВД Свердловского района. По данным милиции, подозрительный предмет в здании не был обнаружен. Оцепление снято", - говорится в сообщении.