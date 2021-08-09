https://ria.ru/20210809/bishkek-1745048901.html

СМИ: из ЦУМа в Бишкеке эвакуируют людей из-за сообщений о бомбе в туалете

СМИ: из ЦУМа в Бишкеке эвакуируют людей из-за сообщений о бомбе в туалете - РИА Новости, 09.08.2021

СМИ: из ЦУМа в Бишкеке эвакуируют людей из-за сообщений о бомбе в туалете

В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа, по неподтверждённой информации, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано, передает в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:23

2021-08-09T14:23

2021-08-09T14:32

в мире

киргизия

бишкек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745049528_204:147:1222:720_1920x0_80_0_0_5f657787a74323fe595400bf24e734bd.jpg

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа, по неподтверждённой информации, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано, передает в понедельник Sputnik Кыргызстан."В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа. По неподтверждённой информации в СМИ, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано", - говорится в сообщении агентства в Telegram.По информации агентства 24.kg, в Бишкеке из ЦУМа эвакуируют людей. "По словам очевидцев, в правоохранительные органы поступил звонок о том, что в туалете торгового центра женщина заложила бомбу. Известно, что сейчас ЦУМ оцеплен, там работают кинологи, а также правоохранительные органы", - говорится в сообщении.ЦУМ находится в центре Бишкека, рядом с ним расположены консульство Италии, больница и театр оперы и балета.

киргизия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киргизия, бишкек