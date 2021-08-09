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СМИ: из ЦУМа в Бишкеке эвакуируют людей из-за сообщений о бомбе в туалете
СМИ: из ЦУМа в Бишкеке эвакуируют людей из-за сообщений о бомбе в туалете - РИА Новости, 09.08.2021
СМИ: из ЦУМа в Бишкеке эвакуируют людей из-за сообщений о бомбе в туалете
В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа, по неподтверждённой информации, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано, передает в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:23
2021-08-09T14:32
в мире
киргизия
бишкек
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БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа, по неподтверждённой информации, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано, передает в понедельник Sputnik Кыргызстан."В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа. По неподтверждённой информации в СМИ, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано", - говорится в сообщении агентства в Telegram.По информации агентства 24.kg, в Бишкеке из ЦУМа эвакуируют людей. "По словам очевидцев, в правоохранительные органы поступил звонок о том, что в туалете торгового центра женщина заложила бомбу. Известно, что сейчас ЦУМ оцеплен, там работают кинологи, а также правоохранительные органы", - говорится в сообщении.ЦУМ находится в центре Бишкека, рядом с ним расположены консульство Италии, больница и театр оперы и балета.
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в мире, киргизия, бишкек
14:23 09.08.2021 (обновлено: 14:32 09.08.2021)
 
СМИ: из ЦУМа в Бишкеке эвакуируют людей из-за сообщений о бомбе в туалете

Sputnik Киргизия: из ЦУМа в Бишкеке эвакуируют людей из-за сообщений о бомбе, возможны заложники

© SputnikЭвакуация людей из здания ЦУМа в Бишкеке
Эвакуация людей из здания ЦУМа в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Sputnik
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БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа, по неподтверждённой информации, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано, передает в понедельник Sputnik Кыргызстан.
"В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа. По неподтверждённой информации в СМИ, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано", - говорится в сообщении агентства в Telegram.
По информации агентства 24.kg, в Бишкеке из ЦУМа эвакуируют людей. "По словам очевидцев, в правоохранительные органы поступил звонок о том, что в туалете торгового центра женщина заложила бомбу. Известно, что сейчас ЦУМ оцеплен, там работают кинологи, а также правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
ЦУМ находится в центре Бишкека, рядом с ним расположены консульство Италии, больница и театр оперы и балета.
 
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