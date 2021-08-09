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Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива
Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 09.08.2021
Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива
Россия стремится содействовать в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где участились случаи морского пиратства, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:52
2021-08-09T15:52
2021-08-09T16:02
в мире
владимир путин
персидский залив
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия стремится содействовать в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где участились случаи морского пиратства, заявил президент РФ Владимир Путин."И конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике, в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников", - сказал президент на конференции Совбеза ООН по морской безопасности.
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в мире, владимир путин, персидский залив, россия
15:52 09.08.2021 (обновлено: 16:02 09.08.2021)
Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива
Президент Путин: Россия стремится к обеспечению безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики