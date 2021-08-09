https://ria.ru/20210809/bezopasnost-1745067467.html

Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива

Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 09.08.2021

Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива

Россия стремится содействовать в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где участились случаи морского пиратства, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:52

2021-08-09T15:52

2021-08-09T16:02

в мире

владимир путин

персидский залив

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743999451_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_551faecf9cdd592b3fa65cb7f781fe83.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия стремится содействовать в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где участились случаи морского пиратства, заявил президент РФ Владимир Путин."И конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике, в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников", - сказал президент на конференции Совбеза ООН по морской безопасности.

https://ria.ru/20200203/1564207344.html

персидский залив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, персидский залив, россия