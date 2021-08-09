https://ria.ru/20210809/bezhentsy-1745122340.html

Минск заявил о безразличии правозащитников к беженцам на границе с Литвой

Минск заявил о безразличии правозащитников к беженцам на границе с Литвой - РИА Новости, 09.08.2021

Минск заявил о безразличии правозащитников к беженцам на границе с Литвой

Правозащитники не замечают нарушения прав беженцев властями Литвы, в то время как для этой страны стало нормальной практикой организованно доставлять... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T22:54

2021-08-09T22:54

2021-08-09T22:54

в мире

граница

литва

белоруссия

минск

следственный комитет россии (ск рф)

александр лукашенко

здоровье - общество

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Правозащитники не замечают нарушения прав беженцев властями Литвы, в то время как для этой страны стало нормальной практикой организованно доставлять иностранцев к границе Белоруссии и оставлять их без медицинской помощи, еды и воды, заявила в понедельник пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК)."На сегодняшний день ни одна международная организация, имеющая представительство на территории Республики Беларусь, не направляла своих специалистов для выяснения ситуации на литовско-белорусской границе. Это касается как правозащитных, так и гуманитарных организаций. С их стороны отсутствует инициатива по оказанию правовой консультации иностранным гражданам, стремящимся получить убежище в странах Европы, а также иной помощи в рамках выполнения своих обязательств", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГПК.По данным ведомства, за истекшие сутки белорусские пограничники в очередной раз зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с иностранцами, ищущими убежище в странах Евросоюза. "Для Литвы стало нормальной практикой организованно доставлять группы иностранцев к белорусской границе, затем оставлять их там без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей", - говорится в сообщении.Как уточнили в ГПК, на участке поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы наблюдалась группа из 32 человек. По словам иностранцев, на территории Литвы они были задержаны пограничниками, которые привезли их к границе, а затем "с применением физической силы, под угрозой оружия насильно выдворили на линию границы, несмотря на то, что все они открыто заявляли о желании получения статуса беженца", рассказали в пресс-службе.Там также обратили внимание, что представители литовской стороны, увидев белорусский наряд, "выждали некоторое время и забрали часть группы мигрантов". "Полагаем, что Литва следует тактике целенаправленной транспортировки групп беженцев с одного участка на другой. В настоящее время действия сопредельной стороны направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного выдворения иностранцев, стремящихся в Евросоюз", - добавили в ГПК.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы была усилена. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.

https://ria.ru/20210807/bezhentsy-1744867256.html

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

литва

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, граница, литва, белоруссия, минск, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, здоровье - общество, telegram (приложение), беженцы