https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745014040.html

"Головная боль". Лукашенко ответил на вопрос об интеграции с Россией

"Головная боль". Лукашенко ответил на вопрос об интеграции с Россией - РИА Новости, 09.08.2021

"Головная боль". Лукашенко ответил на вопрос об интеграции с Россией

Вхождение Белоруссии в состав России добавило бы Москве головной боли, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе "Большой разговор". РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:48

2021-08-09T11:48

2021-08-09T14:09

белоруссия

россия

союзное государство

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Вхождение Белоруссии в состав России добавило бы Москве головной боли, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе "Большой разговор".Белорусский лидер добавил, что Минск всегда выступал за тесный союз с Москвой, но та держит республику "на расстоянии". Кроме того, по его словам, других союзников, кроме Белоруссии, у России нет.Как рассказал Лукашенко, две страны подготовили 31 дорожную карту по интеграции, но от одной из них решили сразу же отказаться."Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: "Слушайте, мы все время на нее наталкиваемся… Если мы не можем решить из 31 этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим", — напомнил белорусский президент, добавив, что он поддержал предложение.Из оставшихся дорожных карт осталось согласовать одну — по природному газу, уточнил Лукашенко."Если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", — добавил он.Как подчеркнул белорусский лидер, Минск просит не низкие цены, а равные.Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт.Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции.

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

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белоруссия

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"Головой Путина думаю" — Лукашенко ответил на вопрос о вождении Белоруссии в состав РФ "Головой Путина думаю" — Лукашенко ответил на вопрос о вождении Белоруссии в состав РФ 2021-08-09T11:48 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко