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"Головная боль". Лукашенко ответил на вопрос об интеграции с Россией
"Головная боль". Лукашенко ответил на вопрос об интеграции с Россией - РИА Новости, 09.08.2021
"Головная боль". Лукашенко ответил на вопрос об интеграции с Россией
Вхождение Белоруссии в состав России добавило бы Москве головной боли, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе "Большой разговор". РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:48
2021-08-09T14:09
белоруссия
россия
союзное государство
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Вхождение Белоруссии в состав России добавило бы Москве головной боли, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе "Большой разговор".Белорусский лидер добавил, что Минск всегда выступал за тесный союз с Москвой, но та держит республику "на расстоянии". Кроме того, по его словам, других союзников, кроме Белоруссии, у России нет.Как рассказал Лукашенко, две страны подготовили 31 дорожную карту по интеграции, но от одной из них решили сразу же отказаться."Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: "Слушайте, мы все время на нее наталкиваемся… Если мы не можем решить из 31 этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим", — напомнил белорусский президент, добавив, что он поддержал предложение.Из оставшихся дорожных карт осталось согласовать одну — по природному газу, уточнил Лукашенко."Если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", — добавил он.Как подчеркнул белорусский лидер, Минск просит не низкие цены, а равные.Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт.Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции.
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"Головой Путина думаю" — Лукашенко ответил на вопрос о вождении Белоруссии в состав РФ
"Головой Путина думаю" — Лукашенко ответил на вопрос о вождении Белоруссии в состав РФ
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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
11:48 09.08.2021 (обновлено: 14:09 09.08.2021)
 
"Головная боль". Лукашенко ответил на вопрос об интеграции с Россией

Президент Белоруссии Лукашенко: для экономической интеграции не нужно вступать в состав России

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МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Вхождение Белоруссии в состав России добавило бы Москве головной боли, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе "Большой разговор".

"Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю: что, нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо <...> кого-то брать в состав. <…> Может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии".

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Белорусский лидер добавил, что Минск всегда выступал за тесный союз с Москвой, но та держит республику "на расстоянии". Кроме того, по его словам, других союзников, кроме Белоруссии, у России нет.
Как рассказал Лукашенко, две страны подготовили 31 дорожную карту по интеграции, но от одной из них решили сразу же отказаться.
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"Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: "Слушайте, мы все время на нее наталкиваемся… Если мы не можем решить из 31 этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим", — напомнил белорусский президент, добавив, что он поддержал предложение.
Из оставшихся дорожных карт осталось согласовать одну — по природному газу, уточнил Лукашенко.
"Если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", — добавил он.
Как подчеркнул белорусский лидер, Минск просит не низкие цены, а равные.
Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт.
Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции.
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