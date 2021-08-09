https://ria.ru/20210809/basseyn-1745112887.html

В райцентре Тамбовской области начали строить плавательный бассейн

В райцентре Тамбовской области начали строить плавательный бассейн - РИА Новости, 09.08.2021

В райцентре Тамбовской области начали строить плавательный бассейн

В городе Жердевка Тамбовской области начинается строительство закрытого плавательного бассейна, на его финансирование в этом году выделено более 70 миллионов... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:30

2021-08-09T20:30

2021-08-09T20:30

тамбовская область

общество

котовск

мичуринск

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 9 авг — РИА Новости. В городе Жердевка Тамбовской области начинается строительство закрытого плавательного бассейна, на его финансирование в этом году выделено более 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, жители Жердевки не раз обращались к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой рассмотреть возможность строительства бассейна, и он привлек необходимые ресурсы. Объект возводится по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" с участием средств областного бюджета. В понедельник по результатам торгов определился подрядчик — тамбовская фирма ООО "Спецтехнология"."Для занятий физкультурой и спортом в области имеются все условия. Сейчас работает порядка 4300 спортивных объектов. Благодаря реализации мероприятий нацпроекта "Демография" в последнее время каждый год появляется около десятка новых. Так, в прошлом году построено полноразмерное футбольное поле в Мичуринске, завершена реконструкция беговых дорожек в Знаменке, появились малые спортивные площадки в Гавриловском, Никифоровском, Пичаевском, Рассказовском, Уметском районах. Из крупных объектов мы планируем ввести в этом году современный комплекс в Мичуринске, бассейн в Котовске, пришкольный стадион в Пичаево. Сейчас приступаем к строительству бассейна в Жердевке, который планируется к открытию в следующем году", - приводит пресс-служба слова Никитина.В бассейне предусмотрено пять 25-метровых плавательных дорожек, медкабинет, тренерские, раздевалки, душевые.В пресс-службе добавили, что одна из целей реализации национальных проектов в регионе – повышение численности жителей, регулярно занимающихся физкультурой, до уровня 55 процентов в 2023 году. На сегодняшний день в Тамбовской области этот показатель превышает 53 процента, что является одой из самых больших цифр в ЦФО.

https://ria.ru/20210521/poligon-1733395590.html

котовск

мичуринск

тамбовская область

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общество, котовск, мичуринск, тамбовская область, александр никитин