В райцентре Тамбовской области начали строить плавательный бассейн
ТАМБОВ, 9 авг — РИА Новости. В городе Жердевка Тамбовской области начинается строительство закрытого плавательного бассейна, на его финансирование в этом году выделено более 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, жители Жердевки не раз обращались к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой рассмотреть возможность строительства бассейна, и он привлек необходимые ресурсы. Объект возводится по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" с участием средств областного бюджета. В понедельник по результатам торгов определился подрядчик — тамбовская фирма ООО "Спецтехнология".
"Для занятий физкультурой и спортом в области имеются все условия. Сейчас работает порядка 4300 спортивных объектов. Благодаря реализации мероприятий нацпроекта "Демография" в последнее время каждый год появляется около десятка новых. Так, в прошлом году построено полноразмерное футбольное поле в Мичуринске, завершена реконструкция беговых дорожек в Знаменке, появились малые спортивные площадки в Гавриловском, Никифоровском, Пичаевском, Рассказовском, Уметском районах. Из крупных объектов мы планируем ввести в этом году современный комплекс в Мичуринске, бассейн в Котовске, пришкольный стадион в Пичаево. Сейчас приступаем к строительству бассейна в Жердевке, который планируется к открытию в следующем году", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В бассейне предусмотрено пять 25-метровых плавательных дорожек, медкабинет, тренерские, раздевалки, душевые.
"Для любого райцентра такой спортивный объект станет поводом для гордости, поскольку плавательные бассейны всегда пользуются большой популярностью у жителей. Улучшение спортивной инфраструктуры способствует приобщению к здоровому образу жизни все большего количества тамбовчан и повышает качество жизни населения", - сказал Никитин.
В пресс-службе добавили, что одна из целей реализации национальных проектов в регионе – повышение численности жителей, регулярно занимающихся физкультурой, до уровня 55 процентов в 2023 году. На сегодняшний день в Тамбовской области этот показатель превышает 53 процента, что является одой из самых больших цифр в ЦФО.