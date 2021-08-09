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В Свердловской области двое грабителей взорвали банкомат
В Свердловской области двое грабителей взорвали банкомат - РИА Новости, 09.08.2021
В Свердловской области двое грабителей взорвали банкомат
Злоумышленники взорвали банкомат Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в поселке Кедровое под Екатеринбургом, после чего скрылись, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:28
2021-08-09T15:28
происшествия
свердловская область
банкоматы
пятерочка (сеть магазинов)
гумвд
валерий горелых
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Злоумышленники взорвали банкомат Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в поселке Кедровое под Екатеринбургом, после чего скрылись, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе банка."Был такой случай сегодня ночью в поселке Кедровое примерно в 3.30 (1.30 мск) по адресу Кирова, 5. Мы ущерб не раскрываем, но на самом деле он очень небольшой. Он совершенно не соразмерен совершенному деянию. Злоумышленники пока не задержаны. Мы со своей стороны правоохранительным органам предоставили всю информацию. Это помещение не банка, а супермаркета "Пятерочка", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о взрыве банкомата.Представитель банка добавил, что все произошло стремительно, на место вызвали охрану, но она не успела задержать злоумышленников.Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что на место выехала следственно-оперативная группа полиции, которая изъяла видео с камер наблюдения."По предварительным данным, злоумышленников было двое, один из них, возможно, получил травму при совершении преступления. Добычей грабителей стали кассеты с банкнотами. Точная сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается. Представители МВД опрашивают жителей района на предмет установления возможных свидетелей или очевидцев случившегося", - сказал Горелых.По его словам, злоумышленники скрылись на легковом автомобиле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20210805/voditel-1744484288.html
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происшествия, свердловская область, банкоматы, пятерочка (сеть магазинов), гумвд, валерий горелых, россия
15:28 09.08.2021
 
В Свердловской области двое грабителей взорвали банкомат

Пресс-служба банка УБРиР: грабители взорвали банкомат в поселке Кедровое Свердловской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Злоумышленники взорвали банкомат Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в поселке Кедровое под Екатеринбургом, после чего скрылись, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе банка.
"Был такой случай сегодня ночью в поселке Кедровое примерно в 3.30 (1.30 мск) по адресу Кирова, 5. Мы ущерб не раскрываем, но на самом деле он очень небольшой. Он совершенно не соразмерен совершенному деянию. Злоумышленники пока не задержаны. Мы со своей стороны правоохранительным органам предоставили всю информацию. Это помещение не банка, а супермаркета "Пятерочка", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о взрыве банкомата.
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Представитель банка добавил, что все произошло стремительно, на место вызвали охрану, но она не успела задержать злоумышленников.
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что на место выехала следственно-оперативная группа полиции, которая изъяла видео с камер наблюдения.
"По предварительным данным, злоумышленников было двое, один из них, возможно, получил травму при совершении преступления. Добычей грабителей стали кассеты с банкнотами. Точная сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается. Представители МВД опрашивают жителей района на предмет установления возможных свидетелей или очевидцев случившегося", - сказал Горелых.
По его словам, злоумышленники скрылись на легковом автомобиле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияСвердловская областьбанкоматыПятерочка (сеть магазинов)ГУМВДВалерий ГорелыхРоссия
 
 
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