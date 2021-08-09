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В СПЧ прокомментировали раскрытие архивов о планах Японии в войне с СССР
В СПЧ прокомментировали раскрытие архивов о планах Японии в войне с СССР - РИА Новости, 09.08.2021
В СПЧ прокомментировали раскрытие архивов о планах Японии в войне с СССР
Опубликованные ФСБ документы, которые доказывают, что японские военные в 1938 году начали подготовку к войне с СССР, важны для понимания отношений между... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T23:44
2021-08-09T23:44
япония
совет по правам человека при президенте рф (спч)
вторая мировая война (1939-1945)
александр точенов
хасан
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Опубликованные ФСБ документы, которые доказывают, что японские военные в 1938 году начали подготовку к войне с СССР, важны для понимания отношений между странами, но на нынешнюю политику никак не повлияют, считает член СПЧ Александр Точенов.Ранее ФСБ обнародовало протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии. В 1938 году он отдал приказ, который "свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза", следует из документа."Публикация этих документов - важный шаг для понимания истории взаимоотношения между странами, но влияние на нынешнюю политику они не должны оказать. Как и повлиять на динамику переговоров по статусу Курильских островов. Переговоры продолжат вестись исключительно о заключении мирного договора, но никак не о статусе Курильских островов. Они останутся территорией России", - подчеркнул Точенов в разговоре с РИА Новости.Он также отметил, что в самом факте таких планов со стороны Японии нет ничего удивительного."Желающих как-то навредить нашей стране всегда хватало, и Япония - не исключение. Не вижу в этих документах ничего удивительного: появление Маньжоу-Го, бои на Халхин-Голе и у озера Хасан, множественные провокации на границе. Все это - подтверждает, скажем так, не всегда дружелюбное отношение Японии к нашей стране", - добавил Точенов.
https://ria.ru/20210809/yad-1744998605.html
https://ria.ru/20210808/dokumenty-1744926770.html
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япония, совет по правам человека при президенте рф (спч), вторая мировая война (1939-1945), александр точенов, хасан
23:44 09.08.2021
 
В СПЧ прокомментировали раскрытие архивов о планах Японии в войне с СССР

Член СПЧ Точенов: документы о подготовке Японии к войне с СССР не повлияют на отношения стран

© РИА Новости / Семен Раскин / Перейти в фотобанкНаступательная операция советских войск против Квантунской армии
Наступательная операция советских войск против Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Семен Раскин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Опубликованные ФСБ документы, которые доказывают, что японские военные в 1938 году начали подготовку к войне с СССР, важны для понимания отношений между странами, но на нынешнюю политику никак не повлияют, считает член СПЧ Александр Точенов.
Ранее ФСБ обнародовало протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии. В 1938 году он отдал приказ, который "свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза", следует из документа.
Капитуляция войск Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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"Пирожки с ядом": ФСБ раскрыла планы японцев по диверсии против СССР
"Публикация этих документов - важный шаг для понимания истории взаимоотношения между странами, но влияние на нынешнюю политику они не должны оказать. Как и повлиять на динамику переговоров по статусу Курильских островов. Переговоры продолжат вестись исключительно о заключении мирного договора, но никак не о статусе Курильских островов. Они останутся территорией России", - подчеркнул Точенов в разговоре с РИА Новости.
Он также отметил, что в самом факте таких планов со стороны Японии нет ничего удивительного.
"Желающих как-то навредить нашей стране всегда хватало, и Япония - не исключение. Не вижу в этих документах ничего удивительного: появление Маньжоу-Го, бои на Халхин-Голе и у озера Хасан, множественные провокации на границе. Все это - подтверждает, скажем так, не всегда дружелюбное отношение Японии к нашей стране", - добавил Точенов.
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8 августа, 14:08
Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР
 
ЯпонияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Вторая мировая война (1939-1945)Александр ТоченовХасан
 
 
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