https://ria.ru/20210809/arkhivy-1745124076.html

В СПЧ прокомментировали раскрытие архивов о планах Японии в войне с СССР

В СПЧ прокомментировали раскрытие архивов о планах Японии в войне с СССР - РИА Новости, 09.08.2021

В СПЧ прокомментировали раскрытие архивов о планах Японии в войне с СССР

Опубликованные ФСБ документы, которые доказывают, что японские военные в 1938 году начали подготовку к войне с СССР, важны для понимания отношений между... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T23:44

2021-08-09T23:44

2021-08-09T23:44

япония

совет по правам человека при президенте рф (спч)

вторая мировая война (1939-1945)

александр точенов

хасан

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Опубликованные ФСБ документы, которые доказывают, что японские военные в 1938 году начали подготовку к войне с СССР, важны для понимания отношений между странами, но на нынешнюю политику никак не повлияют, считает член СПЧ Александр Точенов.Ранее ФСБ обнародовало протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии. В 1938 году он отдал приказ, который "свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза", следует из документа."Публикация этих документов - важный шаг для понимания истории взаимоотношения между странами, но влияние на нынешнюю политику они не должны оказать. Как и повлиять на динамику переговоров по статусу Курильских островов. Переговоры продолжат вестись исключительно о заключении мирного договора, но никак не о статусе Курильских островов. Они останутся территорией России", - подчеркнул Точенов в разговоре с РИА Новости.Он также отметил, что в самом факте таких планов со стороны Японии нет ничего удивительного."Желающих как-то навредить нашей стране всегда хватало, и Япония - не исключение. Не вижу в этих документах ничего удивительного: появление Маньжоу-Го, бои на Халхин-Голе и у озера Хасан, множественные провокации на границе. Все это - подтверждает, скажем так, не всегда дружелюбное отношение Японии к нашей стране", - добавил Точенов.

https://ria.ru/20210809/yad-1744998605.html

https://ria.ru/20210808/dokumenty-1744926770.html

япония

хасан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, совет по правам человека при президенте рф (спч), вторая мировая война (1939-1945), александр точенов, хасан