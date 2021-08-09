https://ria.ru/20210809/afganistan-1745122172.html

В Афганистане отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан

В Афганистане отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан - РИА Новости, 09.08.2021

В Афганистане отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан

Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан"* на административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T22:50

2021-08-09T22:50

2021-08-09T22:50

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вашингтон (город)

талибан

доха

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россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан"* на административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, говорится в заявлении представителя министерства обороны страны Фавада Амана.Ранее сообщалось, что талибы обстреливают столицу провинции Баглан. Отмечалось, что бои правительственных сил с боевиками начались в ночь на понедельник в городе Пули-Хумри – административном центре провинции."Сегодня вечером Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы общественного сопротивления отразили нападение талибов на город Пули-Хумри, центр провинции Баглан. В результате ответной операции около 100 боевиков были ликвидированы и ранены", - говорится в сообщении.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210809/taliby-1745091941.html

https://ria.ru/20210809/stolitsa-1745048379.html

вашингтон (город)

доха

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в мире, вашингтон (город), талибан, доха, министерство обороны афганистана, россия, обострение ситуации в афганистане