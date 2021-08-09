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В Афганистане отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан
В Афганистане отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан - РИА Новости, 09.08.2021
В Афганистане отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан
Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан"* на административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T22:50
2021-08-09T22:50
в мире
вашингтон (город)
талибан
доха
министерство обороны афганистана
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан"* на административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, говорится в заявлении представителя министерства обороны страны Фавада Амана.Ранее сообщалось, что талибы обстреливают столицу провинции Баглан. Отмечалось, что бои правительственных сил с боевиками начались в ночь на понедельник в городе Пули-Хумри – административном центре провинции."Сегодня вечером Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы общественного сопротивления отразили нападение талибов на город Пули-Хумри, центр провинции Баглан. В результате ответной операции около 100 боевиков были ликвидированы и ранены", - говорится в сообщении.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210809/taliby-1745091941.html
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в мире, вашингтон (город), талибан, доха, министерство обороны афганистана, россия, обострение ситуации в афганистане
22:50 09.08.2021
 
В Афганистане отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан

Силы безопасности Афганистана отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан

© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / File
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан"* на административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, говорится в заявлении представителя министерства обороны страны Фавада Амана.
Ранее сообщалось, что талибы обстреливают столицу провинции Баглан. Отмечалось, что бои правительственных сил с боевиками начались в ночь на понедельник в городе Пули-Хумри – административном центре провинции.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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Талибы заявили об ударах США по гражданским объектам в Афганистане
"Сегодня вечером Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы общественного сопротивления отразили нападение талибов на город Пули-Хумри, центр провинции Баглан. В результате ответной операции около 100 боевиков были ликвидированы и ранены", - говорится в сообщении.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 14:21
Талибы вошли в столицу афганской провинции Саманган, сообщил источник
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
В миреВашингтон (город)ТалибанДохаМинистерство обороны АфганистанаРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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