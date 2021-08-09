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СМИ: талибы обстреляли столицу провинции Баглан в Афганистане
СМИ: талибы обстреляли столицу провинции Баглан в Афганистане - РИА Новости, 09.08.2021
СМИ: талибы обстреляли столицу провинции Баглан в Афганистане
Бои правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан"* начались в ночь на понедельник в городе Пули-Хумри – административном центре провинции... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:04
2021-08-09T11:04
2021-08-09T11:04
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талибан
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обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бои правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан"* начались в ночь на понедельник в городе Пули-Хумри – административном центре провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в службе безопасности.Ранее в воскресенье талибы заявили, что контролируют провинции Кундуз и Сари-Пуль, власти Афганистана опровергали эти утверждения. Также боевики заявили, что взяли город Талукан, административный центр провинции Тахар на северо-востоке страны.Источник сообщил, что талибы обстреливают Пули-Хумри из минометов. В результате обстрела один человек погиб и пять получили ранения.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, вашингтон (город), талибан, доха, обострение ситуации в афганистане
СМИ: талибы обстреляли столицу провинции Баглан в Афганистане
TOLO News: талибы обстреляли столицу провинции Баглан на северо-востоке Афганистана
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Бои правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан
"* начались в ночь на понедельник в городе Пули-Хумри – административном центре провинции Баглан на северо-востоке Афганистана
, сообщает телеканал TOLO News
со ссылкой на источники в службе безопасности.
Ранее в воскресенье талибы заявили, что контролируют провинции Кундуз и Сари-Пуль, власти Афганистана опровергали эти утверждения. Также боевики заявили, что взяли город Талукан, административный центр провинции Тахар
на северо-востоке страны.
Источник сообщил, что талибы обстреливают Пули-Хумри из минометов. В результате обстрела один человек погиб и пять получили ранения.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещена в России