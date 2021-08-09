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В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки
В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки - РИА Новости, 09.08.2021
В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки
Афганские военные провели масштабную операцию в провинциях Кандагар, Герат, Гильменд, Пактия и других. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:11
2021-08-09T10:51
в мире
талибан
афганистан
герат (провинция)
гильменд (провинция)
кандагар (провинция)
пактия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Афганские военные провели масштабную операцию в провинциях Кандагар, Герат, Гильменд, Пактия и других.Как сообщило Минобороны республики в Twitter, за сутки ликвидированы 679 боевиков радикального движения "Талибан"*, еще 161 человек ранен.В субботу стало известно, что бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли авиаудары по объектам террористов в столице провинции Джаузджан Шибергане. По словам представителя Минобороны Афганистана Фавада Амана, в ходе атаки они уничтожили более 200 талибов, а также свыше ста транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.В стране не первый год продолжается противостояние правительственных сил с "Талибаном"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч".*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html
https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html
афганистан
герат (провинция)
гильменд (провинция)
кандагар (провинция)
пактия
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в мире, талибан, афганистан, герат (провинция), гильменд (провинция), кандагар (провинция), пактия, обострение ситуации в афганистане
09:11 09.08.2021 (обновлено: 10:51 09.08.2021)
 
В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки

Минобороны Афганистана: военные ликвидировали более 570 талибов за сутки, 161 боевик получил ранения

© AP Photo / Hamed SarfaraziПатруль афганских служб безопасности в городе Герат, контроль над которым был возвращен после боев с боевиками Талибов
Патруль афганских служб безопасности в городе Герат, контроль над которым был возвращен после боев с боевиками Талибов - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Афганские военные провели масштабную операцию в провинциях Кандагар, Герат, Гильменд, Пактия и других.
Как сообщило Минобороны республики в Twitter, за сутки ликвидированы 679 боевиков радикального движения "Талибан"*, еще 161 человек ранен.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 01:22
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
В субботу стало известно, что бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли авиаудары по объектам террористов в столице провинции Джаузджан Шибергане. По словам представителя Минобороны Афганистана Фавада Амана, в ходе атаки они уничтожили более 200 талибов, а также свыше ста транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.
В стране не первый год продолжается противостояние правительственных сил с "Талибаном"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч".
*Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 01:22
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
 
В миреТалибанАфганистанГерат (провинция)Гильменд (провинция)Кандагар (провинция)ПактияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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