https://ria.ru/20210809/afganistan-1744991146.html

В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки

В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки - РИА Новости, 09.08.2021

В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки

Афганские военные провели масштабную операцию в провинциях Кандагар, Герат, Гильменд, Пактия и других. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:11

2021-08-09T09:11

2021-08-09T10:51

в мире

талибан

афганистан

герат (провинция)

гильменд (провинция)

кандагар (провинция)

пактия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Афганские военные провели масштабную операцию в провинциях Кандагар, Герат, Гильменд, Пактия и других.Как сообщило Минобороны республики в Twitter, за сутки ликвидированы 679 боевиков радикального движения "Талибан"*, еще 161 человек ранен.В субботу стало известно, что бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли авиаудары по объектам террористов в столице провинции Джаузджан Шибергане. По словам представителя Минобороны Афганистана Фавада Амана, в ходе атаки они уничтожили более 200 талибов, а также свыше ста транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.В стране не первый год продолжается противостояние правительственных сил с "Талибаном"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч".*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html

https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html

афганистан

герат (провинция)

гильменд (провинция)

кандагар (провинция)

пактия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, герат (провинция), гильменд (провинция), кандагар (провинция), пактия, обострение ситуации в афганистане