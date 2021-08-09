https://ria.ru/20210809/abkhaziya-1745086455.html
МЧС Абхазии призвало туристов не купаться в озере Рица
МЧС Абхазии призвало туристов не купаться в озере Рица - РИА Новости, 09.08.2021
МЧС Абхазии призвало туристов не купаться в озере Рица
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии призвало туристов не купаться в высокогорном озере Рица, так как из-за недообследованного дна и холодной воды... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:33
2021-08-09T17:33
2021-08-09T17:33
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СУХУМ, 9 авг – РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии призвало туристов не купаться в высокогорном озере Рица, так как из-за недообследованного дна и холодной воды существует риск попасть в несчастный случай.Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.В ведомстве обеспокоены тем, что Рица становится местом массового купания жителей и гостей республики. Спасатели заявляют, что дно озера недообследовано, у него сложный рельеф, невысокая температура воды, к тому же, из-за впадающей в озеро реки Лашыпсы в Рице образуются сильное подводное течение."Все это в разы увеличивает риски несчастных случаев на воде. В этой связи МЧС Абхазии напоминает, что купание в озере Рица категорически запрещено и чревато трагическими последствиями", - говорится в сообщении.Ранее МЧС Абхазии сообщило РИА Новости, что за время туристического сезона в республике утонуло 12 отдыхающих из России.
https://ria.ru/20210724/turisty-1742700878.html
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происшествия, абхазия, мчс абхазии, туризм, россия
МЧС Абхазии призвало туристов не купаться в озере Рица
МЧС Абхазии призвало туристов не купаться в озере Рица из-за недообследованного дна и холодной воды
СУХУМ, 9 авг – РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии призвало туристов не купаться в высокогорном озере Рица, так как из-за недообследованного дна и холодной воды существует риск попасть в несчастный случай.
Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
В ведомстве обеспокоены тем, что Рица становится местом массового купания жителей и гостей республики. Спасатели заявляют, что дно озера недообследовано, у него сложный рельеф, невысокая температура воды, к тому же, из-за впадающей в озеро реки Лашыпсы в Рице образуются сильное подводное течение.
"Все это в разы увеличивает риски несчастных случаев на воде. В этой связи МЧС Абхазии напоминает, что купание в озере Рица категорически запрещено и чревато трагическими последствиями", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС Абхазии сообщило РИА Новости, что за время туристического сезона в республике утонуло 12 отдыхающих из России.