https://ria.ru/20210808/yakutiya-1744919780.html

Территорию вокруг сел в Якутии очищают от поваленных деревьев из-за пожаров

Территорию вокруг сел в Якутии очищают от поваленных деревьев из-за пожаров - РИА Новости, 08.08.2021

Территорию вокруг сел в Якутии очищают от поваленных деревьев из-за пожаров

Минерализованные полосы вокруг деревень в Якутии, рядом с которыми бушуют лесные пожары, очищают от сухостоя и поваленных деревьев, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T12:45

2021-08-08T12:45

2021-08-08T12:47

республика саха (якутия)

происшествия

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Минерализованные полосы вокруг деревень в Якутии, рядом с которыми бушуют лесные пожары, очищают от сухостоя и поваленных деревьев, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики администрации главы и правительства республики Василий Амбросьев.Ранее сообщалось о том, что главам муниципалитетов, которым угрожают пожары, дано поручение в рамках режима ЧС в регионе вырубить вокруг населённых пунктов близлежащие леса, которые могут угрожать верховым пожаром."Информация о вырубке всего леса вокруг деревень, которым угрожает лесной пожар, является некорректной. Пресс-служба допустила техническую ошибку в передаче информации. Речь идёт об очистке от сухостоя и поваленных деревьев минерализованных полос, которые проложены вокруг деревень для защиты от огня", - пояснил Амбросьев.

https://ria.ru/20210808/pozhar-1744905998.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии