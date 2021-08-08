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Республика Саха (Якутия)
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Территорию вокруг сел в Якутии очищают от поваленных деревьев из-за пожаров
Территорию вокруг сел в Якутии очищают от поваленных деревьев из-за пожаров - РИА Новости, 08.08.2021
Территорию вокруг сел в Якутии очищают от поваленных деревьев из-за пожаров
Минерализованные полосы вокруг деревень в Якутии, рядом с которыми бушуют лесные пожары, очищают от сухостоя и поваленных деревьев, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T12:45
2021-08-08T12:47
республика саха (якутия)
происшествия
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Минерализованные полосы вокруг деревень в Якутии, рядом с которыми бушуют лесные пожары, очищают от сухостоя и поваленных деревьев, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики администрации главы и правительства республики Василий Амбросьев.Ранее сообщалось о том, что главам муниципалитетов, которым угрожают пожары, дано поручение в рамках режима ЧС в регионе вырубить вокруг населённых пунктов близлежащие леса, которые могут угрожать верховым пожаром."Информация о вырубке всего леса вокруг деревень, которым угрожает лесной пожар, является некорректной. Пресс-служба допустила техническую ошибку в передаче информации. Речь идёт об очистке от сухостоя и поваленных деревьев минерализованных полос, которые проложены вокруг деревень для защиты от огня", - пояснил Амбросьев.
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происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии
12:45 08.08.2021 (обновлено: 12:47 08.08.2021)
 
Территорию вокруг сел в Якутии очищают от поваленных деревьев из-за пожаров

Территорию вокруг сел в Якутии очищают от поваленных деревьев и сухостоя из-за лесных пожаров

© Фото : МЧС РоссииТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : МЧС России
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ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Минерализованные полосы вокруг деревень в Якутии, рядом с которыми бушуют лесные пожары, очищают от сухостоя и поваленных деревьев, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики администрации главы и правительства республики Василий Амбросьев.
Ранее сообщалось о том, что главам муниципалитетов, которым угрожают пожары, дано поручение в рамках режима ЧС в регионе вырубить вокруг населённых пунктов близлежащие леса, которые могут угрожать верховым пожаром.
"Информация о вырубке всего леса вокруг деревень, которым угрожает лесной пожар, является некорректной. Пресс-служба допустила техническую ошибку в передаче информации. Речь идёт об очистке от сухостоя и поваленных деревьев минерализованных полос, которые проложены вокруг деревень для защиты от огня", - пояснил Амбросьев.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
10:44
Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации
 
Республика Саха (Якутия)ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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