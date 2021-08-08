https://ria.ru/20210808/yakutiya-1744897095.html

Власти Якутии рассказали о ситуации с пожарами в регионе

Власти Якутии рассказали о ситуации с пожарами в регионе - РИА Новости, 08.08.2021

Власти Якутии рассказали о ситуации с пожарами в регионе

Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к населенным пунктам, на местах наращиваются дополнительные силы на тушение, сообщил первый... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T09:03

2021-08-08T09:03

2021-08-08T10:32

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к населенным пунктам, на местах наращиваются дополнительные силы на тушение, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.По словам первого вице-премьера, проводятся работы по тушению 71 лесного пожара. В тушении участвует 3601 человек, задействовано 510 единиц техники."На особом контроле оперативного штаба находятся пожары на территории населенных пунктов Бясь-Кюёль, Кюёрелях, Кептин, Магарас Горного, Кальвица, Ситте, Сангар - Кобяйского, Ытык Кюёль - Таттинского, Кырыкый, Хомустах - Верхневилюйского, Кылайы - Усть-Алданского, Ударник - Томпонского районов", - рассказал Садовников на брифинге оперативного штаба.Как он отметил, глава Горного района Никита Андреев попросил направить к ним дополнительно еще две пожарные автомашины и водовозки. Сегодня существенная угроза нависла над населёнными пунктами Кюёрелях и Кептин.По данным оперштаба, в Кобяйском улусе лесной пожар находится от села Ситте в 1,5 километра, от поселка Сангар – в двух километрах, Кобяй – в семи-восьми километрах. В районе планируют совершить облет для определения дальнейших действий по тушению."Вчера на тушении пожаров на территории республики работали четыре воздушных судна МЧС РФ и одно - министерства обороны", - добавил первый зампред правительства.Ранее сообщалось, что, по данным Минприроды, за сутки в Якутии обнаружено шесть пожаров на площади 92 гектара, всего в регионе действует 155 пожаров на площади 3 миллиона 355 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20210807/pozhary-1744876554.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика саха (якутия), природные пожары в россии