Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210808/yakutiya-1744897095.html
Власти Якутии рассказали о ситуации с пожарами в регионе
Власти Якутии рассказали о ситуации с пожарами в регионе - РИА Новости, 08.08.2021
Власти Якутии рассказали о ситуации с пожарами в регионе
Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к населенным пунктам, на местах наращиваются дополнительные силы на тушение, сообщил первый... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T09:03
2021-08-08T10:32
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742233226_0:92:3315:1956_1920x0_80_0_0_8959cede42faf8a73b47e6f78442e72f.jpg
ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к населенным пунктам, на местах наращиваются дополнительные силы на тушение, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.По словам первого вице-премьера, проводятся работы по тушению 71 лесного пожара. В тушении участвует 3601 человек, задействовано 510 единиц техники."На особом контроле оперативного штаба находятся пожары на территории населенных пунктов Бясь-Кюёль, Кюёрелях, Кептин, Магарас Горного, Кальвица, Ситте, Сангар - Кобяйского, Ытык Кюёль - Таттинского, Кырыкый, Хомустах - Верхневилюйского, Кылайы - Усть-Алданского, Ударник - Томпонского районов", - рассказал Садовников на брифинге оперативного штаба.Как он отметил, глава Горного района Никита Андреев попросил направить к ним дополнительно еще две пожарные автомашины и водовозки. Сегодня существенная угроза нависла над населёнными пунктами Кюёрелях и Кептин.По данным оперштаба, в Кобяйском улусе лесной пожар находится от села Ситте в 1,5 километра, от поселка Сангар – в двух километрах, Кобяй – в семи-восьми километрах. В районе планируют совершить облет для определения дальнейших действий по тушению."Вчера на тушении пожаров на территории республики работали четыре воздушных судна МЧС РФ и одно - министерства обороны", - добавил первый зампред правительства.Ранее сообщалось, что, по данным Минприроды, за сутки в Якутии обнаружено шесть пожаров на площади 92 гектара, всего в регионе действует 155 пожаров на площади 3 миллиона 355 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20210807/pozhary-1744876554.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742233226_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_f34949f4870d45f3c4d55b9d5f9defa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:03 08.08.2021 (обновлено: 10:32 08.08.2021)
 
Власти Якутии рассказали о ситуации с пожарами в регионе

Власти Якутии: лесные пожары приблизились к населенным пунктам в шести районах региона

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Нина Слепцова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к населенным пунктам, на местах наращиваются дополнительные силы на тушение, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.
По словам первого вице-премьера, проводятся работы по тушению 71 лесного пожара. В тушении участвует 3601 человек, задействовано 510 единиц техники.
"На особом контроле оперативного штаба находятся пожары на территории населенных пунктов Бясь-Кюёль, Кюёрелях, Кептин, Магарас Горного, Кальвица, Ситте, Сангар - Кобяйского, Ытык Кюёль - Таттинского, Кырыкый, Хомустах - Верхневилюйского, Кылайы - Усть-Алданского, Ударник - Томпонского районов", - рассказал Садовников на брифинге оперативного штаба.
Как он отметил, глава Горного района Никита Андреев попросил направить к ним дополнительно еще две пожарные автомашины и водовозки. Сегодня существенная угроза нависла над населёнными пунктами Кюёрелях и Кептин.
По данным оперштаба, в Кобяйском улусе лесной пожар находится от села Ситте в 1,5 километра, от поселка Сангар – в двух километрах, Кобяй – в семи-восьми километрах. В районе планируют совершить облет для определения дальнейших действий по тушению.
"Вчера на тушении пожаров на территории республики работали четыре воздушных судна МЧС РФ и одно - министерства обороны", - добавил первый зампред правительства.
Ранее сообщалось, что, по данным Минприроды, за сутки в Якутии обнаружено шесть пожаров на площади 92 гектара, всего в регионе действует 155 пожаров на площади 3 миллиона 355 тысяч гектаров.
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 22:30
В нижегородском Сарове из-за пожара ввели режим ЧС
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Республика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14В РСТ предложили создать тур маршрут "Винные дороги России"
15:14Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
15:06В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими
14:43Данные о ЧП с Mercer Street указывают на причастность Ирана, заявили в ЕС
14:40Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
14:30Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
14:24В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел
14:16Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
14:15РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер
14:08Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР
14:02В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена
13:42Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
13:38Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19
13:27В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
13:06СМИ: земли в Германии хотят вернуть федеральным властям часть вакцин
12:40Прокуратура проверит информацию о сиделке, избившей пенсионерку на Урале
12:20В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара
12:09В Приморье мужчину убила молния
12:08Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни
11:54Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Лента новостейМолния