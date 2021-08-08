https://ria.ru/20210808/vaktsinatsiya-1744929169.html

Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса

Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса - РИА Новости, 08.08.2021

Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса

Требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в РФ нет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T14:30

2021-08-08T14:30

2021-08-08T14:30

распространение коронавируса

общество

коронавирусы

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в РФ нет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков."Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет", - приводит слова Фалькова "Эхо Москвы".Министр также добавил, что вакцинацию желающих иностранных студентов вузы могут организовать за свой счёт, такая рекомендация образовательным организациям дана.

https://ria.ru/20210805/popova-1744588537.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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