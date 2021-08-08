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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210808/vaktsinatsiya-1744929169.html
Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса - РИА Новости, 08.08.2021
Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
Требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в РФ нет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T14:30
2021-08-08T14:30
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в РФ нет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков."Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет", - приводит слова Фалькова "Эхо Москвы".Министр также добавил, что вакцинацию желающих иностранных студентов вузы могут организовать за свой счёт, такая рекомендация образовательным организациям дана.
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общество, коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:30 08.08.2021
 
Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса

Глава Минобрнауки Фальков: в России нет требований по обязательной вакцинации студентов от COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в РФ нет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет", - приводит слова Фалькова "Эхо Москвы".
Министр также добавил, что вакцинацию желающих иностранных студентов вузы могут организовать за свой счёт, такая рекомендация образовательным организациям дана.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирусыМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий ФальковРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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