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Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса - РИА Новости, 08.08.2021
Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
Требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в РФ нет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T14:30
2021-08-08T14:30
2021-08-08T14:30
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в РФ нет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков."Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет", - приводит слова Фалькова "Эхо Москвы".Министр также добавил, что вакцинацию желающих иностранных студентов вузы могут организовать за свой счёт, такая рекомендация образовательным организациям дана.
https://ria.ru/20210805/popova-1744588537.html
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Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
Глава Минобрнауки Фальков: в России нет требований по обязательной вакцинации студентов от COVID-19