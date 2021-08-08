https://ria.ru/20210808/turizm-1744933698.html

В РСТ предложили создать маршрут "Винные дороги России"

В РСТ предложили создать маршрут "Винные дороги России" - РИА Новости, 08.08.2021

В РСТ предложили создать маршрут "Винные дороги России"

Комиссия Российского союза туриндустрии (РСТ) по винному туризму предложила создать национальный туристский маршрут "Винные дороги России", говорится в... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T15:14

2021-08-08T15:14

2021-08-08T15:23

вино

краснодарский край

россельхозбанк

российский союз туриндустрии (рст)

виноградники

коммерческая недвижимость

туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740245492_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_d8869cfa311bbc2182438853c153fc66.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Комиссия Российского союза туриндустрии (РСТ) по винному туризму предложила создать национальный туристский маршрут "Винные дороги России", говорится в сообщении союза."В настоящее время мы начинаем сотрудничество с платформой Россельхозбанка "Своё Родное. За городом", которая является федеральным агрегатором и маркетплейсом продукции фермерских хозяйств. С июля платформа развивает новое направление путешествия, где размещается информация о фермах, предоставляющих туристические услуги, а также предлагаются к бронированию готовые туры. В августе мы начинаем сбор информации от винных хозяйств и туроператоров для размещения в разделе "Винные туры" на площадке "Своё родное. За городом", - сообщила руководитель комиссии РСТ по винному туризму Елена Порман на совещании по вопросам развития винного туризма на Кубани."При развитии винного и сельского туризма в Краснодарском крае полезно использовать кластерную модель, объединяя в комплексные маршруты винодельни, объекты агротуризма - сыродельни, фермерские хозяйства, а также предлагая к посещению местные объекты природного и культурного наследия", - сказала руководитель комиссии союза, сопредседатель рабочей группы по сельскому туризму Елена Порман в своем выступлении в ходе совещания по вопросам развития винного туризма на Кубани."Такая комплексность маршрутов и вовлечение пула заинтересованных сторон позволит в дальнейшем на основе региональных брендовых маршрутов разработать и предложить качественный национальный туристский маршрут "Винные дороги России", который, согласно целевым характеристикам НТМ, будет охватывать целую группу туристских объектов, явлений, впечатлений и процессов в единой тематике", - добавила она.Порман предложила Краснодарскому краю выступить ведущим регионом в формировании нацмаршрута при поддержке комиссии РСТ по винному туризму. Глава комиссии также отметила, что в настоящее время начинается сотрудничество с платформой Россельхозбанка "Свое Родное. За городом", агрегатором и маркетплейсом продукции фермерских хозяйств.По ее словам, с июля платформа развивает новое направление "Путешествия", где размещается информация о фермах, предоставляющих туристические услуги, а также предлагаются к бронированию готовые туры. "В августе мы начинаем сбор информации от винных хозяйств и туроператоров для размещения в разделе "Винные туры" на площадке "Своё родное. За городом", - сказала Порман.Участники совещания отметили актуальность взаимодействия и объединения усилий двух развивающихся отраслей – винной и туристической, что позволит выработать единую стратегию развития и сделать винный туризм экономически привлекательным для винных хозяйств и туриндустрии, а также востребованным и доступным для туристов. В РСТ также отметили, что объем производства вина в Краснодарском крае в прошлом году составил 19 миллионов декалитров, всего в России в 2020 году было произведено 43 миллионов декалитров вина. В экспорте российских вин в 2020 году доля вин Кубани превысила 50% и составила 4,2 миллионов литров при общем объеме экспорта 8 миллионов литров.

https://ria.ru/20210808/turizm-1744892581.html

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вино, краснодарский край, россельхозбанк, российский союз туриндустрии (рст), виноградники, коммерческая недвижимость, туризм, россия