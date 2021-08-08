https://ria.ru/20210808/turizm-1744892581.html

Туроператор назвал российские направления без жестких ковидных ограничений

Туроператор назвал российские направления без жестких ковидных ограничений - РИА Новости, 08.08.2021

Туроператор назвал российские направления без жестких ковидных ограничений

Туроператор "Алеан" назвал топ-5 российских направлений, которые не вводили жестких коронавирусных ограничений для туристов. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T07:39

2021-08-08T07:39

2021-08-08T10:57

туризм

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Туроператор "Алеан" назвал топ-5 российских направлений, которые не вводили жестких коронавирусных ограничений для туристов.В регионах, перечисленных компанией в числе самых демократичных, действуют такие ограничения: масочно-перчаточный режим, заполняемость залов на мероприятиях - не более 75%, запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, а также ограничения на работу заведений общепита в ночное время.ТатарстанОдним из немногих регионов России, который давал зеленый свет туристическому потоку даже в самые тяжелые времена для внутреннего туризма, стал Татарстан."Программы по Татарстану на Новый год и каникулярные даты входили в пятерку самых популярных", - отметили в компании.Спрос на Татарстан в 2021 году по сравнению с "доковидным" 2019 годом вырос на 17%. "Регион выбирают почти 10% туристов. Пять дней в рамках организованного путешествия обойдутся в Татарстане в 19,6 тысячи рублей на двоих", - рассказали в туроператоре.УралЕкатеринбург и Свердловская область также среди самых демократичных регионов с точки зрения антиковидных мер.Челябинская область - ближайшая соседка Екатеринбурга, которая также лояльна к туристам. "Из самых "жестких" мер - запрет на курение кальянов в заведениях общепита. Но Челябинскую область выбирают около 0,35% туристов. Экскурсионный пик в регионе длится с мая по начало октября. В летние месяцы востребован отдых на озерах", - сообщили в туроператоре.Стоимость четырехдневной экскурсионной поездки в Челябинскую область составит 33,9 тысячи рублей на двоих. А самый бюджетный вариант отдыха на озерах региона в середине августа на семью с ребенком стоит 23,7 тысячи рублей за неделю.Тула и самобытный КавказСледом за Челябинском идет Тула, которая осенью прошлого года, по мнению туроператора, стала негласной столицей работающих на удаленке.Одними из самых быстрорастущих туристических направлений в "Алеане" назвали Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию."Северный Кавказ выбирают 2,5% туристов, а спрос на самобытные горные регионы по сравнению с 2019 годом вырос на 240,2%. Четырехдневное путешествие в Карачаево-Черкесию обойдется в 39,7 тысячи на двоих, а пятидневная экскурсионная программа в Кабардино-Балкарию - в 37,4 тысячи рублей", - рассказали в компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/keshbek-1741830414.html

https://ria.ru/20210714/kurorty-1741246270.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739244446.html

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