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Туризм
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Туроператор назвал российские направления без жестких ковидных ограничений
Туроператор назвал российские направления без жестких ковидных ограничений - РИА Новости, 08.08.2021
Туроператор назвал российские направления без жестких ковидных ограничений
Туроператор "Алеан" назвал топ-5 российских направлений, которые не вводили жестких коронавирусных ограничений для туристов. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T07:39
2021-08-08T10:57
туризм
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
челябинская область
свердловская область
новости - туризм
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Туроператор "Алеан" назвал топ-5 российских направлений, которые не вводили жестких коронавирусных ограничений для туристов.В регионах, перечисленных компанией в числе самых демократичных, действуют такие ограничения: масочно-перчаточный режим, заполняемость залов на мероприятиях - не более 75%, запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, а также ограничения на работу заведений общепита в ночное время.ТатарстанОдним из немногих регионов России, который давал зеленый свет туристическому потоку даже в самые тяжелые времена для внутреннего туризма, стал Татарстан."Программы по Татарстану на Новый год и каникулярные даты входили в пятерку самых популярных", - отметили в компании.Спрос на Татарстан в 2021 году по сравнению с "доковидным" 2019 годом вырос на 17%. "Регион выбирают почти 10% туристов. Пять дней в рамках организованного путешествия обойдутся в Татарстане в 19,6 тысячи рублей на двоих", - рассказали в туроператоре.УралЕкатеринбург и Свердловская область также среди самых демократичных регионов с точки зрения антиковидных мер.Челябинская область - ближайшая соседка Екатеринбурга, которая также лояльна к туристам. "Из самых "жестких" мер - запрет на курение кальянов в заведениях общепита. Но Челябинскую область выбирают около 0,35% туристов. Экскурсионный пик в регионе длится с мая по начало октября. В летние месяцы востребован отдых на озерах", - сообщили в туроператоре.Стоимость четырехдневной экскурсионной поездки в Челябинскую область составит 33,9 тысячи рублей на двоих. А самый бюджетный вариант отдыха на озерах региона в середине августа на семью с ребенком стоит 23,7 тысячи рублей за неделю.Тула и самобытный КавказСледом за Челябинском идет Тула, которая осенью прошлого года, по мнению туроператора, стала негласной столицей работающих на удаленке.Одними из самых быстрорастущих туристических направлений в "Алеане" назвали Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию."Северный Кавказ выбирают 2,5% туристов, а спрос на самобытные горные регионы по сравнению с 2019 годом вырос на 240,2%. Четырехдневное путешествие в Карачаево-Черкесию обойдется в 39,7 тысячи на двоих, а пятидневная экскурсионная программа в Кабардино-Балкарию - в 37,4 тысячи рублей", - рассказали в компании.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, челябинская область, свердловская область, новости - туризм
07:39 08.08.2021 (обновлено: 10:57 08.08.2021)
 
Туроператор назвал российские направления без жестких ковидных ограничений

Туроператор "Алеан" назвал пять российских направлений без жестких ковидных ограничений

© Fotolia / Gerhard SeybertПассажиры проходят на посадку
Пассажиры проходят на посадку - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Fotolia / Gerhard Seybert
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Туроператор "Алеан" назвал топ-5 российских направлений, которые не вводили жестких коронавирусных ограничений для туристов.
"Пока в одних регионах туристы стараются адаптироваться к новой туристической реальности - предъявлении сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител не только при заселении, но и даже при посещении музеев и экскурсий, - в других царит настоящая антиковидная демократия", - рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.
В регионах, перечисленных компанией в числе самых демократичных, действуют такие ограничения: масочно-перчаточный режим, заполняемость залов на мероприятиях - не более 75%, запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, а также ограничения на работу заведений общепита в ночное время.

Татарстан

Одним из немногих регионов России, который давал зеленый свет туристическому потоку даже в самые тяжелые времена для внутреннего туризма, стал Татарстан.
"Программы по Татарстану на Новый год и каникулярные даты входили в пятерку самых популярных", - отметили в компании.
Спрос на Татарстан в 2021 году по сравнению с "доковидным" 2019 годом вырос на 17%. "Регион выбирают почти 10% туристов. Пять дней в рамках организованного путешествия обойдутся в Татарстане в 19,6 тысячи рублей на двоих", - рассказали в туроператоре.
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Урал

Екатеринбург и Свердловская область также среди самых демократичных регионов с точки зрения антиковидных мер.
"Правда, бронируют Свердловскую область неактивно, всего 0,37% от общего числа туристов. Но при этом – это очень качественный сегмент путешественников, которые много где побывали. Им интересно посещение мест, связанных с историей семьи Романовых и деятельностью крупных уральских промышленников. Трехдневное знакомство с Екатеринбургом обойдется в 10,6 тысячи рублей на двоих", - рассказали в компании.
Челябинская область - ближайшая соседка Екатеринбурга, которая также лояльна к туристам. "Из самых "жестких" мер - запрет на курение кальянов в заведениях общепита. Но Челябинскую область выбирают около 0,35% туристов. Экскурсионный пик в регионе длится с мая по начало октября. В летние месяцы востребован отдых на озерах", - сообщили в туроператоре.
Стоимость четырехдневной экскурсионной поездки в Челябинскую область составит 33,9 тысячи рублей на двоих. А самый бюджетный вариант отдыха на озерах региона в середине августа на семью с ребенком стоит 23,7 тысячи рублей за неделю.
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Тула и самобытный Кавказ

Следом за Челябинском идет Тула, которая осенью прошлого года, по мнению туроператора, стала негласной столицей работающих на удаленке.
"Близость к Москве, наличие недорогих загородных отелей и домов отдыха, вкусные фермерские продукты простимулировали рост турпотока минимум на 10%. Сейчас туристы выбирают этот регион с экскурсионными целями в рамках туров выходного дня. Стоимость уикенда в отеле четыре звезды обойдется в 9 тысяч рублей на двоих, а двухдневный экскурсионный тур - в 17,8 тысячи рублей", - рассказали в компании.
Одними из самых быстрорастущих туристических направлений в "Алеане" назвали Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию.
"Северный Кавказ выбирают 2,5% туристов, а спрос на самобытные горные регионы по сравнению с 2019 годом вырос на 240,2%. Четырехдневное путешествие в Карачаево-Черкесию обойдется в 39,7 тысячи на двоих, а пятидневная экскурсионная программа в Кабардино-Балкарию - в 37,4 тысячи рублей", - рассказали в компании.
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