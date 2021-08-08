https://ria.ru/20210808/tovary-1744904118.html

Эксперт назвал наиболее популярные за рубежом российские товары

Эксперт назвал наиболее популярные за рубежом российские товары - РИА Новости, 08.08.2021

Эксперт назвал наиболее популярные за рубежом российские товары

Спрос на российские товары в последние годы растет не только внутри страны, но и за рубежом, наибольшей популярностью у иностранных покупателей пользуются... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:26

2021-08-08T10:26

2021-08-08T10:26

экономика

европа

канада

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спрос на российские товары в последние годы растет не только внутри страны, но и за рубежом, наибольшей популярностью у иностранных покупателей пользуются электроника, дизайнерская одежда, игрушки, сувениры, а также товары сегмента красота и здоровье, рассказал РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов."Стереотип о том, что российские товары нельзя ставить в один ряд с зарубежными по качеству, давно себя изжил. Жители РФ с каждым годом начинают все больше ценить локальные товары, а в последние годы выросло и количество их покупателей из-за рубежа - за 2020 год онлайн-экспорт вырос более чем на 40%", - отмечает эксперт.По его словам, первое место среди товаров из России занимает электроника - 34% от всех продаж за рубеж. "Это в основном не перепродажа вещей из Китая, как ни странно, а собственные изобретения, технологии, решения. Основной покупатель российских решений - США", - добавил собеседник агентства.На втором месте подарки и сувениры - на них приходится каждый пятый заказ покупателей из-за рубежа на российских площадках, указал Тарасов. "При этом популярностью пользуется не национальная тематика, а сувениры с изображением знаменитостей, героев мультиков, игровых персонажей. Это могут быть 3D фигурки, значки, магниты, одежда и др. Основной рынок сбыта - Европа и США", - продолжил он.Пользуется популярностью среди зарубежных покупателей и российская дизайнерская одежда. "Особенно ее ценят европейцы. Основное преимущество - невысокая цена и отличное соотношение цена/качество для дизайнерской одежды", - рассказал эксперт.Кроме того, покупателей из-за рубежа традиционно привлекают товары сегмента красота и здоровье. "В этой категории производители делают акцент на том, что производство находится в России, что и ценится в других странах благодаря широкой известности российских природных ресурсов", - указал собеседник агентства."Один из самых популярных товаров для экспорта за рубеж - игрушки. В основном, это персонажи игр, фильмов, комиксов. Большой популярностью игрушки российских магазинов пользуются в Канаде и Австралии - 50% от всех продаж игрушек за рубеж уходят на эти рынки", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210806/eksport-1744679560.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, канада, россия