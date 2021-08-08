Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210808/tovary-1744904118.html
Эксперт назвал наиболее популярные за рубежом российские товары
Эксперт назвал наиболее популярные за рубежом российские товары - РИА Новости, 08.08.2021
Эксперт назвал наиболее популярные за рубежом российские товары
Спрос на российские товары в последние годы растет не только внутри страны, но и за рубежом, наибольшей популярностью у иностранных покупателей пользуются... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:26
2021-08-08T10:26
экономика
европа
канада
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156219/97/1562199718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97ef0a3507dcf9c149d82e2a739c3d37.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спрос на российские товары в последние годы растет не только внутри страны, но и за рубежом, наибольшей популярностью у иностранных покупателей пользуются электроника, дизайнерская одежда, игрушки, сувениры, а также товары сегмента красота и здоровье, рассказал РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов."Стереотип о том, что российские товары нельзя ставить в один ряд с зарубежными по качеству, давно себя изжил. Жители РФ с каждым годом начинают все больше ценить локальные товары, а в последние годы выросло и количество их покупателей из-за рубежа - за 2020 год онлайн-экспорт вырос более чем на 40%", - отмечает эксперт.По его словам, первое место среди товаров из России занимает электроника - 34% от всех продаж за рубеж. "Это в основном не перепродажа вещей из Китая, как ни странно, а собственные изобретения, технологии, решения. Основной покупатель российских решений - США", - добавил собеседник агентства.На втором месте подарки и сувениры - на них приходится каждый пятый заказ покупателей из-за рубежа на российских площадках, указал Тарасов. "При этом популярностью пользуется не национальная тематика, а сувениры с изображением знаменитостей, героев мультиков, игровых персонажей. Это могут быть 3D фигурки, значки, магниты, одежда и др. Основной рынок сбыта - Европа и США", - продолжил он.Пользуется популярностью среди зарубежных покупателей и российская дизайнерская одежда. "Особенно ее ценят европейцы. Основное преимущество - невысокая цена и отличное соотношение цена/качество для дизайнерской одежды", - рассказал эксперт.Кроме того, покупателей из-за рубежа традиционно привлекают товары сегмента красота и здоровье. "В этой категории производители делают акцент на том, что производство находится в России, что и ценится в других странах благодаря широкой известности российских природных ресурсов", - указал собеседник агентства."Один из самых популярных товаров для экспорта за рубеж - игрушки. В основном, это персонажи игр, фильмов, комиксов. Большой популярностью игрушки российских магазинов пользуются в Канаде и Австралии - 50% от всех продаж игрушек за рубеж уходят на эти рынки", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210806/eksport-1744679560.html
европа
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156219/97/1562199718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ccd1aa4bc2596be9ffa3e16488350d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, канада, россия
10:26 08.08.2021
 
Эксперт назвал наиболее популярные за рубежом российские товары

Директор по развитию Ecwid Тарасов: за рубежом востребованы российская электроника, одежда и игрушки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастник финала чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции "Электроника"
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спрос на российские товары в последние годы растет не только внутри страны, но и за рубежом, наибольшей популярностью у иностранных покупателей пользуются электроника, дизайнерская одежда, игрушки, сувениры, а также товары сегмента красота и здоровье, рассказал РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.
"Стереотип о том, что российские товары нельзя ставить в один ряд с зарубежными по качеству, давно себя изжил. Жители РФ с каждым годом начинают все больше ценить локальные товары, а в последние годы выросло и количество их покупателей из-за рубежа - за 2020 год онлайн-экспорт вырос более чем на 40%", - отмечает эксперт.
По его словам, первое место среди товаров из России занимает электроника - 34% от всех продаж за рубеж. "Это в основном не перепродажа вещей из Китая, как ни странно, а собственные изобретения, технологии, решения. Основной покупатель российских решений - США", - добавил собеседник агентства.
На втором месте подарки и сувениры - на них приходится каждый пятый заказ покупателей из-за рубежа на российских площадках, указал Тарасов. "При этом популярностью пользуется не национальная тематика, а сувениры с изображением знаменитостей, героев мультиков, игровых персонажей. Это могут быть 3D фигурки, значки, магниты, одежда и др. Основной рынок сбыта - Европа и США", - продолжил он.
Пользуется популярностью среди зарубежных покупателей и российская дизайнерская одежда. "Особенно ее ценят европейцы. Основное преимущество - невысокая цена и отличное соотношение цена/качество для дизайнерской одежды", - рассказал эксперт.
Кроме того, покупателей из-за рубежа традиционно привлекают товары сегмента красота и здоровье. "В этой категории производители делают акцент на том, что производство находится в России, что и ценится в других странах благодаря широкой известности российских природных ресурсов", - указал собеседник агентства.
"Один из самых популярных товаров для экспорта за рубеж - игрушки. В основном, это персонажи игр, фильмов, комиксов. Большой популярностью игрушки российских магазинов пользуются в Канаде и Австралии - 50% от всех продаж игрушек за рубеж уходят на эти рынки", - заключил эксперт.
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:05Россия-Китай: Главное
Экспорт сельхозпродукции из России вырос с начала года на 16%
 
ЭкономикаЕвропаКанадаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14В РСТ предложили создать тур маршрут "Винные дороги России"
15:14Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
15:06В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими
14:43Данные о ЧП с Mercer Street указывают на причастность Ирана, заявили в ЕС
14:40Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
14:30Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
14:24В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел
14:16Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
14:15РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер
14:08Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР
14:02В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена
13:42Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
13:38Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19
13:27В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
13:06СМИ: земли в Германии хотят вернуть федеральным властям часть вакцин
12:40Прокуратура проверит информацию о сиделке, избившей пенсионерку на Урале
12:20В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара
12:09В Приморье мужчину убила молния
12:08Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни
11:54Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Лента новостейМолния