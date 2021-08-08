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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210808/thehungergames-1744725053.html
Стало известно, когда начнутся съемки приквела "Голодных игр"
Стало известно, когда начнутся съемки приквела "Голодных игр" - РИА Новости, 08.08.2021
Стало известно, когда начнутся съемки приквела "Голодных игр"
Съемки приквела "Голодных игр" по роману Сьюзен Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях" начнутся в первой половине 2022 года, сообщает Deadline. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T00:58
2021-08-08T00:58
культура
новости культуры
кино и сериалы
дженнифер лоуренс
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Съемки приквела "Голодных игр" по роману Сьюзен Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях" начнутся в первой половине 2022 года, сообщает Deadline. По данным издания, об этом рассказал председатель киностудии Lionsgate, продюсер Джозеф Дрэйк во время ежеквартального разговора с аналитиками Уолл-Стрит о доходах компании.По его словам, премьера фильма состоится в конце 2023 года или в начале 2024 года. Продюсер добавил, что работа над лентой идет "очень хорошо". Предыдущие четыре фильма, основанные на книгах Коллинз, заработали в кинопрокате почти три миллиарда долларов. Как и раньше, создатели приквела рассчитывают презентовать картину именно в кинотеатрах, несмотря на неопределенность, связанную с COVID-19. Оптимистично настроен и Джозеф Дрэйк. Он уверен, что "есть публика, которая хочет вернуться в кинозалы". В Deadline отмечают, что режиссером приквела станет Фрэнсис Лоуренс, который снял франшизу "Голодные игры" с Дженнифер Лоуренс в роли революционерки Китнисс Эвердин. В будущей картине действие сосредоточится вокруг молодого Кориолана Сноу — будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит "бойня" между детьми и подростками. До этого было неизвестно, как Сноу пришел к власти, чем занимался и связывали ли его с кем-нибудь романтические отношения. В фильмах "Голодные игры" президента играл лауреат "Золотого глобуса" Дональд Сазерленд.
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новости культуры, кино и сериалы, дженнифер лоуренс
00:58 08.08.2021
 

Стало известно, когда начнутся съемки приквела "Голодных игр"

© Фото : Lionsgate, 2014Дженнифер Лоуренс в фильме "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I"
Дженнифер Лоуренс в фильме Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : Lionsgate, 2014
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Съемки приквела "Голодных игр" по роману Сьюзен Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях" начнутся в первой половине 2022 года, сообщает Deadline.
По данным издания, об этом рассказал председатель киностудии Lionsgate, продюсер Джозеф Дрэйк во время ежеквартального разговора с аналитиками Уолл-Стрит о доходах компании.
По его словам, премьера фильма состоится в конце 2023 года или в начале 2024 года. Продюсер добавил, что работа над лентой идет "очень хорошо".
Предыдущие четыре фильма, основанные на книгах Коллинз, заработали в кинопрокате почти три миллиарда долларов. Как и раньше, создатели приквела рассчитывают презентовать картину именно в кинотеатрах, несмотря на неопределенность, связанную с COVID-19.
Оптимистично настроен и Джозеф Дрэйк. Он уверен, что "есть публика, которая хочет вернуться в кинозалы".
В Deadline отмечают, что режиссером приквела станет Фрэнсис Лоуренс, который снял франшизу "Голодные игры" с Дженнифер Лоуренс в роли революционерки Китнисс Эвердин.
В будущей картине действие сосредоточится вокруг молодого Кориолана Сноу — будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит "бойня" между детьми и подростками.
До этого было неизвестно, как Сноу пришел к власти, чем занимался и связывали ли его с кем-нибудь романтические отношения.
В фильмах "Голодные игры" президента играл лауреат "Золотого глобуса" Дональд Сазерленд.
Кадр из фильма Аквамен
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КультураНовости культурыКино и сериалыДженнифер Лоуренс
 
 
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