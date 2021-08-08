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В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт - РИА Новости, 08.08.2021
В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
Сбой в системе транспортных карт устраняют в Новокузнецке, где горожане массово сообщают о том, что после оплаты проезда баланс их карты оказался в большом... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T07:05
2021-08-08T12:39
общество
новокузнецк
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НОВОСИБИРСК, 8 авг — РИА Новости. Сбой в системе транспортных карт устраняют в Новокузнецке, где горожане массово сообщают о том, что после оплаты проезда баланс их карты оказался в большом минусе.Ранее местный сайт city-n.ru сообщил о массовых жалобах горожан, что с их транспортных карт при оплате проезда оказались списаны невероятные суммы. Так, у одного из жителей города с карты "списали" более трех миллионов рублей, а у другого баланс ушел в минус сразу на 19,5 миллиона.Власти пояснили, что причиной появления огромных "долгов" у некоторых горожан стало то, что "при обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, который и может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке".Для выведения карты из стоп-листа и актуализации баланса горожанам предлагается звонить на единый номер. В городской администрации приносят извинения за доставленные неудобства.
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общество, новокузнецк
07:05 08.08.2021 (обновлено: 12:39 08.08.2021)
 
В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт

В Новокузнецке назвали причиной списания огромных сумм с транспортных карт пассажиров сбой в системе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НОВОСИБИРСК, 8 авг — РИА Новости. Сбой в системе транспортных карт устраняют в Новокузнецке, где горожане массово сообщают о том, что после оплаты проезда баланс их карты оказался в большом минусе.
Ранее местный сайт city-n.ru сообщил о массовых жалобах горожан, что с их транспортных карт при оплате проезда оказались списаны невероятные суммы. Так, у одного из жителей города с карты "списали" более трех миллионов рублей, а у другого баланс ушел в минус сразу на 19,5 миллиона.

"Уважаемые пассажиры! Просим вас воздержаться от оплаты проезда транспортными картами в ближайшие сутки: единой транспортной картой, картой школьника, картой учащегося, картой пенсионера. По возможности оплачивайте проезд банковскими картами и наличными средствами", — говорится в сообщении администрации Новокузнецка на официальных страницах в соцсетях.

Власти пояснили, что причиной появления огромных "долгов" у некоторых горожан стало то, что "при обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, который и может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке".
Для выведения карты из стоп-листа и актуализации баланса горожанам предлагается звонить на единый номер. В городской администрации приносят извинения за доставленные неудобства.
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