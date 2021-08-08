https://ria.ru/20210808/spisanie-1744890213.html

В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт

В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт - РИА Новости, 08.08.2021

В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт

Сбой в системе транспортных карт устраняют в Новокузнецке, где горожане массово сообщают о том, что после оплаты проезда баланс их карты оказался в большом... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T07:05

2021-08-08T07:05

2021-08-08T12:39

общество

новокузнецк

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НОВОСИБИРСК, 8 авг — РИА Новости. Сбой в системе транспортных карт устраняют в Новокузнецке, где горожане массово сообщают о том, что после оплаты проезда баланс их карты оказался в большом минусе.Ранее местный сайт city-n.ru сообщил о массовых жалобах горожан, что с их транспортных карт при оплате проезда оказались списаны невероятные суммы. Так, у одного из жителей города с карты "списали" более трех миллионов рублей, а у другого баланс ушел в минус сразу на 19,5 миллиона.Власти пояснили, что причиной появления огромных "долгов" у некоторых горожан стало то, что "при обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, который и может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке".Для выведения карты из стоп-листа и актуализации баланса горожанам предлагается звонить на единый номер. В городской администрации приносят извинения за доставленные неудобства.

https://ria.ru/20210717/karta-1741577985.html

новокузнецк

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общество, новокузнецк