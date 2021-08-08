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СПЧ России призвал усилить меры по защите соотечественников в Киргизии

СПЧ России призвал усилить меры по защите соотечественников в Киргизии - РИА Новости, 08.08.2021

СПЧ России призвал усилить меры по защите соотечественников в Киргизии

Комиссия СПЧ по международному сотрудничеству призывает усилить меры по защите соотечественников в Киргизии, сообщается на официальном сайте Совета. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T20:02

2021-08-08T20:02

2021-08-08T20:55

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Комиссия СПЧ по международному сотрудничеству призывает усилить меры по защите соотечественников в Киргизии, сообщается на официальном сайте Совета.Ранее в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. А в июне этого года девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь."Члены комиссии СПЧ выражают серьезную озабоченность по поводу участившихся случаев недружественных действий в отношении наших соотечественников в Кыргызстане. В основе этих проявлений - попытка ущемить русскоязычных людей по языковому и национальному признаку. История с мальчиком из русской семьи, которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере, недавний вопиющий случай нападения в магазине Бишкека на девушку, заговорившую с покупателем на русском, - все это тревожные сигналы", - говорится в сообщении.Как отмечает СПЧ, особое беспокойство в Совете вызывает тот факт, что такие инциденты происходят в стране-члене ЕАЭС и ОДКБ, "декларирующей курс на стратегическое партнерство с Россией, на территории государства, где русский язык признан официальным на законодательном уровне"."Члены международной комиссии СПЧ надеются, что официальные власти Кыргызстана, заявившие о своей готовности расследовать все случаи притеснения наших соотечественников, сделают это в самые сжатые сроки и с максимальной тщательностью, что позволит не допустить подобных националистических проявлений в будущем", - подчеркивают в СПЧ.

https://ria.ru/20210808/akaev-1744937586.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/odkb-1744745748.html

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в мире, киргизия, одкб, евразийский экономический союз, россия