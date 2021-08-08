https://ria.ru/20210808/sobol-1744945909.html
RT: Соболь покинула Россию, несмотря на запрет
RT: Соболь покинула Россию, несмотря на запрет - РИА Новости, 08.08.2021
RT: Соболь покинула Россию, несмотря на запрет
Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь покинула Россию, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:29
2021-08-08T17:29
2021-08-08T20:29
стамбул
московская область (подмосковье)
фонд борьбы с коррупцией
любовь соболь
россия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь покинула Россию, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По данным собеседника телеканала, накануне в 20:20 мск соратница Алексея Навального вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул.Сама юрист об отъезде из страны не сообщала.В начале августа Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Суд запретил ей покидать жилище с 22:00 до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Ей также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20210614/sobol-1736964900.html
стамбул
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стамбул, московская область (подмосковье), фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь, россия
17:29 08.08.2021 (обновлено: 20:29 08.08.2021)
RT: Соболь покинула Россию, несмотря на запрет
RT: соратница Навального Любовь Соболь вылетела из России в Турцию вопреки приговору суда