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В Мордовии военные самолеты выполнили 17 вылетов для тушения пожара
В Мордовии военные самолеты выполнили 17 вылетов для тушения пожара - РИА Новости, 08.08.2021
В Мордовии военные самолеты выполнили 17 вылетов для тушения пожара
За четыре дня военные самолеты Ил-76 выполнили 17 вылетов для тушения пожара в Мордовском заповеднике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T22:43
2021-08-08T22:43
2021-08-08T23:11
происшествия
оренбургская область
кувандык
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
космос - риа наука
самолеты
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За четыре дня военные самолеты Ил-76 выполнили 17 вылетов для тушения пожара в Мордовском заповеднике, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за сутки два самолета военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника."Всего за четыре дня было выполнено семнадцать вылетов самолетов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном районе 714 тонн воды", - говорится в сообщении.Добавляется, что также экипажи самолетов Ил-76 выполнили 2 вылета, сбросив 84 тонны воды для тушения природного пожара в районе населенного пункта города Кувандык в Оренбургской области.
https://ria.ru/20210808/pozhary-1744947265.html
оренбургская область
кувандык
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происшествия, оренбургская область, кувандык, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), космос - риа наука, самолеты, природные пожары в россии
22:43 08.08.2021 (обновлено: 23:11 08.08.2021)
В Мордовии военные самолеты выполнили 17 вылетов для тушения пожара
Военные самолеты выполнили 17 вылетов для тушения лесных пожаров в Мордовском заповеднике