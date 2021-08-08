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В Мордовии военные самолеты выполнили 17 вылетов для тушения пожара

В Мордовии военные самолеты выполнили 17 вылетов для тушения пожара - РИА Новости, 08.08.2021

В Мордовии военные самолеты выполнили 17 вылетов для тушения пожара

За четыре дня военные самолеты Ил-76 выполнили 17 вылетов для тушения пожара в Мордовском заповеднике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T22:43

2021-08-08T22:43

2021-08-08T23:11

происшествия

оренбургская область

кувандык

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

космос - риа наука

самолеты

природные пожары в россии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За четыре дня военные самолеты Ил-76 выполнили 17 вылетов для тушения пожара в Мордовском заповеднике, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за сутки два самолета военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника."Всего за четыре дня было выполнено семнадцать вылетов самолетов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном районе 714 тонн воды", - говорится в сообщении.Добавляется, что также экипажи самолетов Ил-76 выполнили 2 вылета, сбросив 84 тонны воды для тушения природного пожара в районе населенного пункта города Кувандык в Оренбургской области.

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744947265.html

оренбургская область

кувандык

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происшествия, оренбургская область, кувандык, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), космос - риа наука, самолеты, природные пожары в россии