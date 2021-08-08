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Жители села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара
Жители села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара - РИА Новости, 08.08.2021
Жители села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара
Большинство жителей села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара, их будут эвакуировать в случае срочной необходимости, сообщает оперативный... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T16:55
2021-08-08T16:55
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Большинство жителей села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара, их будут эвакуировать в случае срочной необходимости, сообщает оперативный штаб республики.Ранее сообщалось о том, что в Якутии жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса из-за угрозы лесных пожаров отселяют в соседние населенные пункты. Из Харыялаха, где проживают свыше 400 человек, в воскресенье отселены 60 местных жителей. В Кальвице насчитывается менее 200 жителей."Сегодня шесть жителей Кальвицы вылетели вертолетом в город Якутск, одиннадцать на катере выехали в Сангар. Основная часть населения решила остаться в поселке по собственному решению. Принимаются меры по организации их срочного расселения катером в село Сангар в случае возникновения такой необходимости", - отметили в оперштабе.По данным на 20.30 (14.30 мск) в населенном пункте идет дотушивание пожара, возникшего внутри поселка из-за поврежденной ветром линии электропередач. Огонь перекинулся в лес."На проливку и окарауливание пожара было задействовано практически всё взрослое население села. Выполнил рейс вертолет МЧС, прибыли дополнительные силы… на текущий момент ситуация пока стабильная. Открытая кромка пожара находится с внешней стороны минерализованной полосы", - говорится в сообщении.По словам главы Кобяйского улуса Ивана Левина, в сторону поселка из-за ветра направляется лесной пожар со стороны села Ситтэ. Очаг находится в 15 километрах от Кальвицы. В тушении участвуют около 40 человек, работает техника.
https://ria.ru/20210808/pozhary-1744928647.html
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якутск
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, республика саха (якутия), природные пожары в россии
16:55 08.08.2021
 
Жители села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара

Большинство жителей села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за лесного пожара

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесные пожары на территории Забайкальского национального парка "Заповедное подлеморье" в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
Лесные пожары на территории Забайкальского национального парка Заповедное подлеморье в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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ЯКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Большинство жителей села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара, их будут эвакуировать в случае срочной необходимости, сообщает оперативный штаб республики.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса из-за угрозы лесных пожаров отселяют в соседние населенные пункты. Из Харыялаха, где проживают свыше 400 человек, в воскресенье отселены 60 местных жителей. В Кальвице насчитывается менее 200 жителей.
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел
"Сегодня шесть жителей Кальвицы вылетели вертолетом в город Якутск, одиннадцать на катере выехали в Сангар. Основная часть населения решила остаться в поселке по собственному решению. Принимаются меры по организации их срочного расселения катером в село Сангар в случае возникновения такой необходимости", - отметили в оперштабе.
По данным на 20.30 (14.30 мск) в населенном пункте идет дотушивание пожара, возникшего внутри поселка из-за поврежденной ветром линии электропередач. Огонь перекинулся в лес.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации
"На проливку и окарауливание пожара было задействовано практически всё взрослое население села. Выполнил рейс вертолет МЧС, прибыли дополнительные силы… на текущий момент ситуация пока стабильная. Открытая кромка пожара находится с внешней стороны минерализованной полосы", - говорится в сообщении.
По словам главы Кобяйского улуса Ивана Левина, в сторону поселка из-за ветра направляется лесной пожар со стороны села Ситтэ. Очаг находится в 15 километрах от Кальвицы. В тушении участвуют около 40 человек, работает техника.
 
ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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