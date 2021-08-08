https://ria.ru/20210808/pozhary-1744943739.html

Жители села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара

Жители села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара - РИА Новости, 08.08.2021

Жители села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара

Большинство жителей села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара, их будут эвакуировать в случае срочной необходимости, сообщает оперативный... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T16:55

2021-08-08T16:55

2021-08-08T16:55

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Большинство жителей села Кальвица в Якутии отказались от расселения из-за пожара, их будут эвакуировать в случае срочной необходимости, сообщает оперативный штаб республики.Ранее сообщалось о том, что в Якутии жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса из-за угрозы лесных пожаров отселяют в соседние населенные пункты. Из Харыялаха, где проживают свыше 400 человек, в воскресенье отселены 60 местных жителей. В Кальвице насчитывается менее 200 жителей."Сегодня шесть жителей Кальвицы вылетели вертолетом в город Якутск, одиннадцать на катере выехали в Сангар. Основная часть населения решила остаться в поселке по собственному решению. Принимаются меры по организации их срочного расселения катером в село Сангар в случае возникновения такой необходимости", - отметили в оперштабе.По данным на 20.30 (14.30 мск) в населенном пункте идет дотушивание пожара, возникшего внутри поселка из-за поврежденной ветром линии электропередач. Огонь перекинулся в лес."На проливку и окарауливание пожара было задействовано практически всё взрослое население села. Выполнил рейс вертолет МЧС, прибыли дополнительные силы… на текущий момент ситуация пока стабильная. Открытая кромка пожара находится с внешней стороны минерализованной полосы", - говорится в сообщении.По словам главы Кобяйского улуса Ивана Левина, в сторону поселка из-за ветра направляется лесной пожар со стороны села Ситтэ. Очаг находится в 15 километрах от Кальвицы. В тушении участвуют около 40 человек, работает техника.

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744928647.html

https://ria.ru/20210808/pozhar-1744905998.html

якутск

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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, республика саха (якутия), природные пожары в россии