https://ria.ru/20210808/pozhary-1744928647.html

В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел

В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел - РИА Новости, 08.08.2021

В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел

Жителей сел Харыялаах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты из-за угрозы лесных пожаров, сообщает... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T14:24

2021-08-08T14:24

2021-08-08T14:24

происшествия

намский улус

фрунзе

ми-8

дмитрий садовник

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Жителей сел Харыялаах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты из-за угрозы лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики."Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Дмитрий Садовников сообщил, что в связи со сложной ситуацией с пожаром в селе Кальвица Кобяйского улуса, в населённый пункт для отселения жителей в превентивных целях направлены метеор и паром. В село на помощь вылетел вертолёт Ми-8 с водосливным устройством из Ытык Кюёл", - рассказали в оперштабе.Кроме того, по словам Садовникова аналогичные меры приняты в Намском улусе республики."В превентивных целях началось отселение жителей из Кобяконского наслега (села Харыялах) Намского улуса. В настоящий момент отселены 60 человек. Пожар идёт в Кобяконский наслег со стороны села Фрунзе. Огонь находится от села в 4 километрах. На тушении работают 47 человек, три трактора МТЗ с плугами. Дополнительно направлены 12 человек. В Кобяконский наслег на данный момент прибыл вертолёт Ми-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.Садовников призвал жителей сёл, которым потенциально угрожают пожары, складировать заготовленное сено за населёнными пунктами, так как сено сильно горит. Кроме этого он отметил, что дано поручение очистить от сухостоя и поваленных деревьев все минерализованные полосы вокруг посёлков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/pozhary-1744912597.html

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744896903.html

намский улус

фрунзе

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, намский улус, фрунзе, ми-8, дмитрий садовник, республика саха (якутия), природные пожары в россии