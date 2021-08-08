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В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел
В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел - РИА Новости, 08.08.2021
В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел
Жителей сел Харыялаах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты из-за угрозы лесных пожаров, сообщает... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T14:24
2021-08-08T14:24
происшествия
намский улус
фрунзе
ми-8
дмитрий садовник
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Жителей сел Харыялаах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты из-за угрозы лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики."Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Дмитрий Садовников сообщил, что в связи со сложной ситуацией с пожаром в селе Кальвица Кобяйского улуса, в населённый пункт для отселения жителей в превентивных целях направлены метеор и паром. В село на помощь вылетел вертолёт Ми-8 с водосливным устройством из Ытык Кюёл", - рассказали в оперштабе.Кроме того, по словам Садовникова аналогичные меры приняты в Намском улусе республики."В превентивных целях началось отселение жителей из Кобяконского наслега (села Харыялах) Намского улуса. В настоящий момент отселены 60 человек. Пожар идёт в Кобяконский наслег со стороны села Фрунзе. Огонь находится от села в 4 километрах. На тушении работают 47 человек, три трактора МТЗ с плугами. Дополнительно направлены 12 человек. В Кобяконский наслег на данный момент прибыл вертолёт Ми-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.Садовников призвал жителей сёл, которым потенциально угрожают пожары, складировать заготовленное сено за населёнными пунктами, так как сено сильно горит. Кроме этого он отметил, что дано поручение очистить от сухостоя и поваленных деревьев все минерализованные полосы вокруг посёлков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/pozhary-1744912597.html
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намский улус
фрунзе
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происшествия, намский улус, фрунзе, ми-8, дмитрий садовник, республика саха (якутия), природные пожары в россии
14:24 08.08.2021
 
В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел

Власти Якутии отселяют жителей двух сел из-за угрозы лесных пожаров

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Жителей сел Харыялаах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты из-за угрозы лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики.
"Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Дмитрий Садовников сообщил, что в связи со сложной ситуацией с пожаром в селе Кальвица Кобяйского улуса, в населённый пункт для отселения жителей в превентивных целях направлены метеор и паром. В село на помощь вылетел вертолёт Ми-8 с водосливным устройством из Ытык Кюёл", - рассказали в оперштабе.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
11:37В России
Лесные пожары в Якутии угрожают населенным пунктам в шести районах
Кроме того, по словам Садовникова аналогичные меры приняты в Намском улусе республики.
"В превентивных целях началось отселение жителей из Кобяконского наслега (села Харыялах) Намского улуса. В настоящий момент отселены 60 человек. Пожар идёт в Кобяконский наслег со стороны села Фрунзе. Огонь находится от села в 4 километрах. На тушении работают 47 человек, три трактора МТЗ с плугами. Дополнительно направлены 12 человек. В Кобяконский наслег на данный момент прибыл вертолёт Ми-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
08:53
В России потушили 51 лесной пожар за сутки
Садовников призвал жителей сёл, которым потенциально угрожают пожары, складировать заготовленное сено за населёнными пунктами, так как сено сильно горит. Кроме этого он отметил, что дано поручение очистить от сухостоя и поваленных деревьев все минерализованные полосы вокруг посёлков.
 
ПроисшествияНамский улусФрунзеМи-8Дмитрий СадовникРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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