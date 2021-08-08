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В Турции потушили лесной пожар в районе аэропорта
В Турции потушили лесной пожар в районе аэропорта - РИА Новости, 08.08.2021
В Турции потушили лесной пожар в районе аэропорта
Лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции потушен, заявил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T21:27
2021-08-08T21:27
2021-08-08T21:27
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лесные пожары в турции
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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции потушен, заявил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.Ранее в воскресенье Управление лесного хозяйства Турции сообщило, что пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан, в тушении участвует авиация."Пожар в непосредственной близости от аэропорта Даламан был быстро потушен, аэропорт не прекращал работать", - сказал Караисмаилоглу журналистам.Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в воскресенье, что за последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 239 пожаров в 47 провинциях, тушение пяти лесных пожаров на юге страны продолжается.Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
https://ria.ru/20210806/antalya-1744709046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, турция, лесной, мугла (провинция), лесные пожары в турции
В Турции потушили лесной пожар в районе аэропорта
Лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции потушили
АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Лесной
пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла
на юго-западе Турции
потушен, заявил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.
Ранее в воскресенье Управление лесного хозяйства Турции сообщило, что пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан, в тушении участвует авиация.
"Пожар в непосредственной близости от аэропорта Даламан был быстро потушен, аэропорт не прекращал работать", - сказал Караисмаилоглу журналистам.
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в воскресенье, что за последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 239 пожаров в 47 провинциях, тушение пяти лесных пожаров на юге страны продолжается.
Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.