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В Турции потушили лесной пожар в районе аэропорта

В Турции потушили лесной пожар в районе аэропорта - РИА Новости, 08.08.2021

В Турции потушили лесной пожар в районе аэропорта

Лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции потушен, заявил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T21:27

2021-08-08T21:27

2021-08-08T21:27

в мире

турция

лесной

мугла (провинция)

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции потушен, заявил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.Ранее в воскресенье Управление лесного хозяйства Турции сообщило, что пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в районе аэропорта Даламан, в тушении участвует авиация."Пожар в непосредственной близости от аэропорта Даламан был быстро потушен, аэропорт не прекращал работать", - сказал Караисмаилоглу журналистам.Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в воскресенье, что за последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 239 пожаров в 47 провинциях, тушение пяти лесных пожаров на юге страны продолжается.Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://ria.ru/20210806/antalya-1744709046.html

турция

лесной

мугла (провинция)

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в мире, турция, лесной, мугла (провинция), лесные пожары в турции